عاجل

  • أبو عبيدة: الحصار والعدوان على شعبنا يرفع فاتورة الحساب التي على الاحتلال دفعها

  • أبو عبيدة: المقاومة قادرة على تحديد خياراتها بدقة واتخاذ قراراتها

  • أبو عبيدة: الاجنحة العسكرية للفصائل ستخوض اي مواجهة تقررها الغرفة المشتركة

  • أبو عبيدة: سنكشف خلال أسابيع قليلة عن معلومات حول عملية حد السيف

  • أبو عبيدة: على قيادة الاحتلال أن تقلق كثيرا لما بين أيدينا

  • أبو عبيدة: سيشهد التاريخ أن قرار قصف تل أبيب كان من غزة

  • أبو عبيدة: ما تحصلت عليه كتائب القسام بعملية حد السيف كنزاً استراتيجياً

  • أبو عبيدة: ما تحصلنا عليه من معلومات بعملية حد السيف يمثل كنزا استخباريا

  • أبو عبيدة: سيشهد التاريخ أن قرار ضرب تل أبيب من قلب غزة وبقوة رجالها

  • أبو عبيدة: كان استشهاد الجعبري شرارة لاشتعال معركة حجارة السجيل

  • أبو عبيدة: المقاومة فرضت قواعد اشتباك جديدة وأوصلت رسالة أن اللعب بساحة غزة حماقة

  • أبو عبيدة: أثبت القسام والغرفة المشتركة قدرتهما على إدارة المعركة

  • أبو عبيدة: العلمية الامنية التي نفذها الاحتلال نقطة تحول ادارة الصراع بين المقاومة والاحتلال

  • أبو عبيدة: بخانيونس بدأت رؤؤس كبيرة لدى الاحتلال تتساقط

  • أبو عبيدة: كتائب القسام لقنت العدو درسا قاسيا

  • أبو عبيدة: قبل عام وضع الاحتلال في هذا المكان كل التقنيات التجسسية

  • أبو عبيدة: انتزعنا من العدو أسرار تقنية وتكنولوجية

  • أبو عبيدة: المقاومة تزدحم سجلاتها بصفحات العز والفخر

  • أبو عبيدة: نقف في مكان سيكون شاهدا للتاريخ على انتصار المقاومة على جيش الاحتلال

  • الرئيس عباس: لا انتخابات تشريعية ورئاسية بدون القدس وغزة

شؤون فلسطينية

في ذكراه الـ15.. كيف كان يتعامل الرئيس عرفات مع المسيحيين؟

في ذكراه الـ15.. كيف كان يتعامل الرئيس عرفات مع المسيحيين؟
الراحل ياسر عرفات
خاص دنيا الوطن - أحمد العشي
يصادف يوم غدٍ الاثنين، الذكرى الـ15 لاستشهاد الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، والذي استشهد مسموما بمادة (البولونيوم) أثناء فترة محاصرته في المقاطعة بمدينة رام الله.

بشهادة الجميع، كان الرئيس أبو عمار، أبٌ لكل فئات المجتمع الفلسطيني، سواء مسلمين او مسيحيين، فقراء وأغنياء، أطفال وشباب ونساء وشخيوخ.

"دنيا الوطن" تعرفت من الدكتور حنا عيسى رئيس المؤسسة الاسلامية المسيحية، عضو المجلس الثوري لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، الذي أكد أن الرئيس عرفات فلسطيني الجذر يعود الى مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة، ووالدته من القدس الشريف من عائلة أبو السعود، فمنذ نوعمة أظافره وهو يتعايش مع الجو الفلسطيني بمسحييه ومسلمييه واليهود الذين كانون يسكنون في مدينة القدس في آن واحد.

وقال عيسى: "الرئيس عرفات لم يكن يميز بين فلسطين وفلسطيني، وبالتالي كان يقول ان الشعب الفلسطيني يجب ان يكون على قلب رجل واحد، وهذا ما اكد عندما انطلقت حركة فتح في تاريخ 1 كانون الثاني/يناير لعام 1965، وكان دائما يحاول أن يشارك المسلم والمسيحي في آن واحد، على اعتبار أن القضية الفلسطينية هي قضية شعب وليس فرد، لهذا ابو عمار تجانس مع المسيحيين".

وأضاف: "في بداية التسعينات تزوج ابو عمار قبل دخوله لفلسطين، تزوج من الاخت سهى عرفات من مدينة رام الله، وبالتالي اصبح يجمع الشعب الفلسطيني بشقيه الإسلامي والمسيحي، وخاصة بأن ترك لها أن تكون مسيحية، وبالتالي كان يتعامل معنا معاملة جيدة لا تمييز بين حنا ولا محمد ولا بين عيسى او موسى".

وتابع عيسى بقوله: "كان أبو عمار جذر أساسي بالنسبة لنا كفلسطينيين في الحفاظ على التنوع، وبالتالي كل الشعارات التي كان يطلقها الشعب الفلسطيني كانت الوحدة الاسلامية المسيحية، وكان دائما يطلق شعار فلسطين والقدس للجميع، وبالتالي هذا هو ياسر عرفات في التعامل مع المسيحيين".

وفي السياق، أوضح عيسى، أنه منذ ان وضعت قدم ابو عمار في عام 1994 وهو يحتفل مع المسيحيين في أعيادهم المجيدة، لافتا إلى أن الرئيس أبو مازن استمر في ذلك حتى بعد استشهاد ابو عمار، وبالتالي عرفات لم يكن يميز بين الاعياد سواء الدينية او الوطنية، وبين أعياد المسيحيين والمسلمين، وكان يحضر اعياد المسيحيين، وكان يحضر التقويم الشرقي والغربي للمسيحيين.

وقال: "حتى هذه اللحظة ما زلنا نحتفل بهذه المناسبات، كما بدأها ياسر عرفات واستمر بها الرئيس أبو مازن"، مضيفا: "لم أشعر ان هناك تمييز بين مسلم ومسيحي، حيث كان كما يهتم بيوم الجمعة، كان يهتم بأيام الآحاد، كذلك المناسبات الدينية والوطنية عند المسيحيين والمسلمين، كما أنه كان يعطي الإجازات في الاعياد المسيحية والاسلامية، ورسخ الاحتفال بها واعتبرها أعياد دينية ووطنية".

أخبار ذات صلة

&#34;المعلومات الصحي&#34;: 61 ألف مريض يتلقون خدمات العلاج الطبيعي والتأهيل بقطاع غزة

"المعلومات الصحي": 61 ألف مريض يتلقون خدمات العلاج الطبيعي والتأهيل بقطاع غزة

الرئيس عباس: عرفات أطلق الرصاصة الأولى للثورة ولا انتخابات بدون غزة والقدس

الرئيس عباس: عرفات أطلق الرصاصة الأولى للثورة ولا انتخابات بدون غزة والقدس

الكشف عن تفاصيل البلاغ السياسي الصادر عن دورة اجتماعات المكتب السياسي لـ&#34;الديمقراطية&#34;

الكشف عن تفاصيل البلاغ السياسي الصادر عن دورة اجتماعات المكتب السياسي لـ"الديمقراطية"

رأفت يدعو لتعزيز قطاع المرأة والشباب في الأحزاب الفلسطينية

رأفت يدعو لتعزيز قطاع المرأة والشباب في الأحزاب الفلسطينية

أبو عبيدة: انتزعنا من العدو أسرار تقنية وتكنولوجية

أبو عبيدة: انتزعنا من العدو أسرار تقنية وتكنولوجية

الصحة بغزة: برنامج زراعة القوقعة يحقق امل جديد لأطفال الصم

الصحة بغزة: برنامج زراعة القوقعة يحقق امل جديد لأطفال الصم

العالول: حماس ترتكب &#34;جريمة&#34; بمنع إحياء ذكرى عرفات وأفعالها عكس ما تشيعه بالإعلام

العالول: حماس ترتكب "جريمة" بمنع إحياء ذكرى عرفات وأفعالها عكس ما تشيعه بالإعلام

لجنة أممية تُناقش تجديد تفويض (أونروا)

لجنة أممية تُناقش تجديد تفويض (أونروا)

التعليقات

الدنيا حكايات

ترامب والانتخابات التونسية

ترامب والانتخابات التونسية

شؤون فلسطينية

الكشف عن تفاصيل البلاغ السياسي الصادر عن دورة اجتماعات المكتب السياسي لـ&#34;الديمقراطية&#34;

الكشف عن تفاصيل البلاغ السياسي الصادر عن دورة اجتماعات المكتب السياسي لـ"الديمقراطية"

رأفت يدعو لتعزيز قطاع المرأة والشباب في الأحزاب الفلسطينية

رأفت يدعو لتعزيز قطاع المرأة والشباب في الأحزاب الفلسطينية

الصحة بغزة: برنامج زراعة القوقعة يحقق امل جديد لأطفال الصم

الصحة بغزة: برنامج زراعة القوقعة يحقق امل جديد لأطفال الصم

عشراوي: &#34;أبو عمار&#34; سكن بوجدان الشعب وترك إرثاً وتاريخاً ثابتاً لا يزول

عشراوي: "أبو عمار" سكن بوجدان الشعب وترك إرثاً وتاريخاً ثابتاً لا يزول

الخضري: الانتخابات الفلسطينية طوق نجاة تحقق المطلب الدستوري والوطني لإنهاء الانقسام

الخضري: الانتخابات الفلسطينية طوق نجاة تحقق المطلب الدستوري والوطني لإنهاء الانقسام

الاحتلال يخطر بوقف العمل في منشآت سكنية وحظائر أغنام جنوب طوباس

الاحتلال يخطر بوقف العمل في منشآت سكنية وحظائر أغنام جنوب طوباس

(حماية المستهلك): ضبط عبوات زعتر بسبب مخالفة الأوزان بمحافظة غزة

(حماية المستهلك): ضبط عبوات زعتر بسبب مخالفة الأوزان بمحافظة غزة

الخارجية والمغتربين: الإجماع العربي أفشل محاولات تغيير أولويات المبادرة العربية للسلام

الخارجية والمغتربين: الإجماع العربي أفشل محاولات تغيير أولويات المبادرة العربية للسلام

منوعات

جان يامان يُثيرُ غضب جمهوره العربيّ بسبب &#34;إسرائيل&#34;

جان يامان يُثيرُ غضب جمهوره العربيّ بسبب "إسرائيل"

قمر تنشر صوراً فاضحة لأنجي خوري وتكشف أنها &#34;مصابة بالإيدز&#34;

قمر تنشر صوراً فاضحة لأنجي خوري وتكشف أنها "مصابة بالإيدز"

بسبب رقص ابن وفاء عامر عارياً.. آيتن عامر تهاجم نجل شقيقتها

بسبب رقص ابن وفاء عامر عارياً.. آيتن عامر تهاجم نجل شقيقتها

غرغرينا بالأمعاء وتسمم بالدم وجرثومة.. فجر السعيد تكشف عن تطورات حالتها الصحية

غرغرينا بالأمعاء وتسمم بالدم وجرثومة.. فجر السعيد تكشف عن تطورات حالتها الصحية

هيثم أحمد زكي وإنجي سلامة.. سبب غير متوقع وراء عدم إتمام زواجهما

هيثم أحمد زكي وإنجي سلامة.. سبب غير متوقع وراء عدم إتمام زواجهما

مارادونا يهاجم ابنته: لن أترك لكِ شيئًا

مارادونا يهاجم ابنته: لن أترك لكِ شيئًا

بعدما خطفت الأنظار بالزي المغربي.. إيفانكا ترامب تفاجئ الجميع برقصة عربية

بعدما خطفت الأنظار بالزي المغربي.. إيفانكا ترامب تفاجئ الجميع برقصة عربية

عفاف شعيب تكشف تفاصيل آخر مكالمة لها مع الراحل هيثم أحمد زكي

عفاف شعيب تكشف تفاصيل آخر مكالمة لها مع الراحل هيثم أحمد زكي

صديق هيثم أحمد زكي يروي موقفًا غريبًا أثناء غسل جثمانه جعله يشك أنه حي

صديق هيثم أحمد زكي يروي موقفًا غريبًا أثناء غسل جثمانه جعله يشك أنه حي

رامي جمال يُصاب بمرض يهدده باعتزال الغناء

رامي جمال يُصاب بمرض يهدده باعتزال الغناء

عربي

الجيش الإسرائيلي يزعم: تمديد عقد استئجار الغمر من الأردن لأبريل المقبل

الجيش الإسرائيلي يزعم: تمديد عقد استئجار الغمر من الأردن لأبريل المقبل

حاخام يهودي يُصلى بقصر صدام حسين في تكريت

حاخام يهودي يُصلى بقصر صدام حسين في تكريت

بشار الأسد: مشكلتنا بسوريا بدأت بـ 50 دولاراً قطرياً

بشار الأسد: مشكلتنا بسوريا بدأت بـ 50 دولاراً قطرياً

الولايات المتحدة تدعو لإجراء انتخابات مبكرة في العراق

الولايات المتحدة تدعو لإجراء انتخابات مبكرة في العراق