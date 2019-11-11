(حماية المستهلك): ضبط عبوات زعتر بسبب مخالفة الأوزان بمحافظة غزة



وقالت الطواقم التفتيشية إنه وبعد الفحص والمعاينة تبين أن هناك نقص في الوزن في جميع العبوات، الأمر الذي يعتبر غش وتضليل للمستهلك.



ونوهت إلى أنه تم تحرير محاضر ضبط بالكميات، وتحرير محاضر بحق عدد من الشركات التي لم تلتزم بالأوزان المحددة المعتمدة من قبل الوزارة، وتم تحويل الملف لوحدة الشؤون القانونية لاتخاذ الإجراءات اللازمة حسب الأصول.







رام الله - دنيا الوطنضبطت الطواقم التفتيشية التابعة للإدارة العامة للمكاتب الفرعية وحماية المستهلك، وضمن الاعمال اليومية التي يقوم بها مفتشي مكتب غزة وبالتعاون مع مباحث التموين 180 كجم من الزعتر معبأة في عبوات وزن 500 جم.ويأتي ذلك، في إطار متابعتها للأسواق في قطاع غزة ومن خلال الجولات اليومية التي تقوم بها الطواقم التفتيشية، وحرصاً منها على سلامة المستهلك الفلسطيني.