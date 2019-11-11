حماس: تعاملنا المرن والإيجابي مع الإنتخابات سياسة ثابتة سنتمسك بها

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رام الله - دنيا الوطن

قالت حركة حماس، اليوم الإثنين، أن مواقفها الإيجابية وتعاملها المرن في موضوع الانتخابات هو استمرار لسياستها في التعامل مع قضايانا الداخلية على قاعدة الإجماع الوطني، وتوحيد الكلمة، وهي سياسة ثابتة ستواصل التمسك بها كخيار استراتيجي.



وأشار المتحدث باسم حماس حازم قاسم، في تصريح وصل "دنيا الوطن"، أنه من مسارات توحيد الشعب الفلسطيني، بناء نظام سياسي فلسطيني بمشاركة الجميع عبر عملية انتخابية تُكفل فيها الحريات، وتُضمن فيها النزاهة والشفافية، واحترام نتائجها التي تفرزها صناديق الاقتراع، والتسليم لإرادة الشعب.