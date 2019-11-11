الاحتلال يهدم غرفتين سكنيتين في منطقة "المنطار" ببادية القدس

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رام الله - دنيا الوطن

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، غرفتين سكنيتين في منطقة المنطار ببادية القدس.



وقالت مصادر، إن قوات الاحتلال شرعت منذ ساعات الصباح بهدم غرفتين سكنيتين في منطقتي "شعب موسى" و"أم الريان" من المنطار التابعة لأراضي بلدة السواحرة، بحجة عدم الترخيص.



يذكر أن مستوطنين وضعوا في الخامس عشر من أيلول بيوتًا متنقلة "كرفانات" وخزانات مياه على الأرض المذكورة، بهدف إقامة بؤرة استيطانية في المنطقة.