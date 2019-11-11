ناصر القدوة: إسرائيل قتلت الراحل عرفات بمادة نووية سامة

قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، ناصر القدوة: إن إسرائيل هي من قتلت القائد الراحل ياسر عرفات، مشيراً إلى أنها استخدمت في ذلك الغرض مادة نووية سامة لتحقيق غايتها في عملية الاغتيال.وأضاف القدوة، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، أن مسؤولية إسرائيل عن ذلك يمثل الموضوع الرئيسي وهو مسؤولية سياسية، متابعاً: "أما الباقي احتمال وجود اختراق أمني، ووجود عميل صغير هي أمور هامة نعم ولكن بكل تأكيد ليست هي الأمر الرئيسي".