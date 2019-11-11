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الخارجية الأردنية: لا تمديد ولا تجديد للملحقين الخاصين بالباقورة والغمر

الخارجية الأردنية: لا تمديد ولا تجديد للملحقين الخاصين بالباقورة والغمر
صورة ارشيفيه
رام الله - دنيا الوطن
قالت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية إنه "لا تمديد ولا تجديد للملحقين الخاصين باتفاقية السلام الأردنية- الإسرائيلية اللذين صدر بموجبهما نظامان خاصان لحق الانتفاع الذي منحته الاتفاقية لإسرائيل".

وأوضحت الوزارة، وفق وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن الأردن مارس حقه القانوني الذي جسدته الاتفاقية بعدم تجديد الملحقين، ويحترم التزامه القانوني أيضا المتمثل باحترام أي حقوق تأتت من الاتفاقية، وهي محصورة باحترام الملكية الخاصة في الباقورة والسماح بحصاد ما كان قد زرع قبل انتهاء العمل بالملحقين في الغمر وفق القانون الأردني.

وأضاف: إنه فيما يتعلق بالباقورة، اعترفت اتفاقية السلام بملكية خاصة بـ 820 دونما، وإن الأردن سيسمح لأي مواطن إسرائيلي يثبت ملكيته الحصول على تأشيرة دخول من السفارة الأردنية في تل أبيب دخول المملكة عبر الحدود الرسمية، وستحترم حق الملكية حسب القانون الأردني ووفقه.

وبينت أنه بالنسبة لأراضي الغمر البالغة 4235 دونما، فهي أراض مملوكة لخزينة الدولة الأردنية، منحت الاتفاقية لإسرائيل حق الانتفاع منها والذي انتهى اليوم بانتهاء العمل بالملحقين، مشيرا إلى أن المملكة وفق التزامها القانوني ستسمح لإسرائيل بحصاد ما كان قد زرع قبل انتهاء العمل بالملحقين.

واستدركت: "لكن حسب القانون الأردني ووفقه؛ إذ ستمنح تأشيرات دخول للمزارعين من خلال السفارة في تل أبيب للدخول للمنطقة حسب القانون ومن دون أي من الاستثناءات التي كانت ممنوحة وفق الملحق، وهذا سيكون لمرة واحدة فقط، لحين حصاد المحصول المكون من خضار فقط".


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