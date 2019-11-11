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الجيش الإسرائيلي يزعم: تمديد عقد استئجار الغمر من الأردن لأبريل المقبل

الجيش الإسرائيلي يزعم: تمديد عقد استئجار الغمر من الأردن لأبريل المقبل
رام الله - دنيا الوطن
زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي ووزارة الخارجية الإسرائيلية، أنه تم تمديد اتفاقية استئجار جيب الغمر (تسوفار)، في العربة، وفقاً لعدة قيود جديدة، حتى 30 نيسان/أبريل أبريل المقبل.

وحسب صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية، فإنه يمكن للمزارعين من تسوفار الذين زرعوا الأراضي في الغمر مواصلة قطف المحصول حتى موعد انتهاء الاتفاق، بعد نصف سنة، وتم تسليم منطقة الغمر لإسرائيل في اتفاقية السلام المبرمة مع الأردن عام 1994، وكان من المقرر إعادتها إلى المملكة يوم السبت، مع جيب الباقورة، لكنه سمح أمس للمزارعين الإسرائيليين بدخولها.

وأفاد الجيش الإسرائيلي أنه اعتبارًا من صباح أمس، يعتبر مدخل الجيب منطقة عسكرية مغلقة ولا يُسمح بدخولها إلا للمزارعين بعد تحديد هويتهم، وهذا جزء من الشروط المتفق عليها بين الأردن ووزارة الخارجية. ومن المتوقع أن يدخل المزارعون الجيب بواسطة جواز السفر، ولا يُسمح لهم بالدخول إلا إذا قاموا بزراعة الأرض في الجيب.

وقالت وزارة الخارجية عن جيب نهرايم (الباقورة)، الذي أعيد إلى الأردن، يوم السبت، بعد 25 عامًا، إن "الحكومة الأردنية ستواصل احترام حقوق الملكية الخاصة بالإسرائيليين في نهرايم، على النحو المنصوص عليه في معاهدة السلام بين الدولتين".

في المقابل، قال الملك عبد الله، ظهر أمس، خلال خطاب ألقاه في الجلسة الافتتاحية للدورة الشتوية للبرلمان الأردني، إنه "يعلن عن عودة السيادة الكاملة على كل شبر من أرض الغمر والباقورة، وإنهاء التعاقد الوارد في الملحق".

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