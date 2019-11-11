حاخام يهودي يُصلى بقصر صدام حسين في تكريت

قصر صدام حسين في تكريت

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رام الله - دنيا الوطن

كشفت صحيفة (يسرائيل هيوم) الإسرائيلية، صباح اليوم الإثنين، أن حاخام يهوديا يخدم بالجيش الأمريكي، قام بآداء صلاة عيد الغفران اليهودي، بأحد قصور صدام حسين في العراق، بالعام 2003.



وذكرت الصحيفة، أن الحاخام ديفيد جولدستروم، الذي يخدم كحاخام عسكري بالجيش الأمريكي، صلى في قصر صدام حسين بمدينة تكريت، أبان الاجتياح الأمريكي للعراق.



وقالت الصحيفة الإسرائيلية، إن (الحاخام جولدستروم) صلى صلاة عيد الغفران، مع (50) جندي أمريكي من أصول يهودية، داخل قصر صدام حسين بمنطقة تكريت.



وأضافت الصحيفة، أن الحاخام جولدستروم، هو الذي بادر بنفسه لعقد الصلاة داخل القصر، وقام بإحضار كتاب تواره معه، وتوجيه بقية الجنود اليهود، لكيفية آداء الصلاة.



وأشارت الصحيفة الإسرائيلية، الى أن الحاخام جولدستروم، (53) عاما، ما زل يعمل كحاخام عسكري، وضابط دين بالجيش الأمريكي، حتى يومنا هذا.