مناورة إلكترونية مشتركة بين أمريكا وإسرائيل





رام الله - دنيا الوطنشاركت قوات من ركن الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والدفاع عن السايبر التابعة للجيش الاسرائيلي في مناورة سايبر مشتركة مع الجيش الأمريكي.ووفقا لموقع الجيش فإن الحديث يدور عن مناورة دفاع الكترونية باسم (CYBERDOME) تم تنفيذها الأسبوع الماضي في أمريكا حاكت سيناريوهات دفاعية سايبرية مختلفة.هذا وقد شاركت قوات إسرائيلية مختلفة في المناورة بما في ذلك قوات من ركن الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ودفاع السايبر وقوات من ركن الاستخبارات وسلاح الجو والسلاح البحرية والذراع البري.من جانبه فقد زار الملحق العسكري الاسرائيلي في أمريكا الجنرال يهودا فوكس المناورة برفقة رئيس لواء الدفاع في السايبر العميد د، حيث شاهدوا المناورة عن قرب.