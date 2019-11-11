استطلاعات الرأي حول الانتخابات تسيطر على الصحف الإسرائيلية... وهذه نتائجها
رام الله - دنيا الوطن
سيطر على الإعلام الإسرائيلي اليوم الإثنين، 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، استطلاعات الرأي حول الانتخابات الجديدة، ومساعي الأحزاب الكبيرة لتشكيل حكومة إسرائيلية، احتلت العناوين الرئيسية، لوسائل الإعلام الإسرائيلية.
عكا/ القناة 13 الإسرائيلية:
- استطلاع: في حال جرت الانتخابات اليوم سيحصل تيار اليسار - وسط على 75 مقعد مقابل 54 مقعد لتيار اليمين حرديم.
- استطلاع: الليكود 35 مقعد، وكحول لفان 34 مقعد، و41% من الجمهور يعتقدون أن نتنياهو هو السبب في إجراء انتخبات ثالثة.
القناة 12 الإسرائيلية
- اذهب للعرب .. تعرض زعيم حزب "حكول لفان" بيني غانتس للهجوم خلال مشاركته في حفل زفاف نجل عضو كنيست من الحريديم.
- تقارير: رغم العقوبات الاقتصادية الأمريكية، إيران بدأت ببناء مفاعل نووي جديد، من أجل رفع مستوى تخصيب اليورانيوم.
القناة11 الإسرائيلية – كان:
- إصابة 3 من عناصر الشرطة، واعتقال 7 مستوطنين، خلال مواجهات وقعت الليلة بمستوطنة "يتسهار" شمالي الضفة.
- سمح بالنشر: الشرطة العسكرية اعتقلت الليلة شرطيا إسرائيليا، 50 عاما، من بئر السبع، قام بتهديد زوجته بالقتل.
القناة 7 الإسرائيلية:
- استطلاع: 59% من الجمهور الإسرائيلي، يعارضون تشكيل حكومة إسرائيلية ضيقة، بدعم القائمة العربية المشتركة.
- وزير الجيش الجديد "نفتالي بينت" سيدخل غدا الوزارة، بدون مراسيم رسمية، وبدون استعراض لحرس الشرف.
هآرتس:
- محلل إسرائيلي: الشرطة الإسرائيلية تشوش حياة الفلسطينيين شرقي القدس، ولا حديث عن أي انجازات.
- غانتس يكثف اتصالاته لتشكيل حكومة ضيقة لا تشمل العرب، واليوم سيجتمع برؤساء أحزاب العمل، وميرتس.
يديعوت أحرونوت:
- إصابة شخصين خلال اندلاع أربع حرائق الليلة في الكرمل، وقوات الإطفائية قامت بإخلاء عشرات المواطنين من منازلهم.
- ليبرمان سيطلب من رئيس الدولة، توضيحات بشأن استمرار نتنياهو بالحكومة في حال تقديم لوائح اتهام ضده.
معاريف:
- عاموس يلدين: إيران تتجاهل عقوبات وتهديدات الرئيس الأمريكي ترامب، ويجب أن يتم تهديدها عسكريا.
- ناشطات نسويات يكتبن شعارات ضد وزير الأمن الداخلي "جلعاد أردان" على جدران مبنى وزارة الأمن الداخلي.
يسرائيل هيوم:
- رئيس الوزراء نتنياهو يطالب مستوطني يتسهار، بوقف العنف ضد عناصر الشرطة، وقوات الأمن الإسرائيلية.
- ليبرمان لم يقرر بعد، والتقديرات تشير الى أنه سيفضل حكومة ضيقة بدعم أعضاء الكنيست العرب.
والا الإسرائيلية:
- قوات الجيش الإسرائيلي، اعتقلت الليلة الماضية، 9 شبان فلسطينيين، من مناطق متفرقة بالضفة الغربية.
- سيارة إسرائيلية، تدهس طفلا فلسطينيا 12 عاما، وتصيبه بجروح خطيرة، بالقرب من مستوطنة "يكير" قضاء سلفيت.
سيطر على الإعلام الإسرائيلي اليوم الإثنين، 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، استطلاعات الرأي حول الانتخابات الجديدة، ومساعي الأحزاب الكبيرة لتشكيل حكومة إسرائيلية، احتلت العناوين الرئيسية، لوسائل الإعلام الإسرائيلية.
عكا/ القناة 13 الإسرائيلية:
- استطلاع: في حال جرت الانتخابات اليوم سيحصل تيار اليسار - وسط على 75 مقعد مقابل 54 مقعد لتيار اليمين حرديم.
- استطلاع: الليكود 35 مقعد، وكحول لفان 34 مقعد، و41% من الجمهور يعتقدون أن نتنياهو هو السبب في إجراء انتخبات ثالثة.
القناة 12 الإسرائيلية
- اذهب للعرب .. تعرض زعيم حزب "حكول لفان" بيني غانتس للهجوم خلال مشاركته في حفل زفاف نجل عضو كنيست من الحريديم.
- تقارير: رغم العقوبات الاقتصادية الأمريكية، إيران بدأت ببناء مفاعل نووي جديد، من أجل رفع مستوى تخصيب اليورانيوم.
القناة11 الإسرائيلية – كان:
- إصابة 3 من عناصر الشرطة، واعتقال 7 مستوطنين، خلال مواجهات وقعت الليلة بمستوطنة "يتسهار" شمالي الضفة.
- سمح بالنشر: الشرطة العسكرية اعتقلت الليلة شرطيا إسرائيليا، 50 عاما، من بئر السبع، قام بتهديد زوجته بالقتل.
القناة 7 الإسرائيلية:
- استطلاع: 59% من الجمهور الإسرائيلي، يعارضون تشكيل حكومة إسرائيلية ضيقة، بدعم القائمة العربية المشتركة.
- وزير الجيش الجديد "نفتالي بينت" سيدخل غدا الوزارة، بدون مراسيم رسمية، وبدون استعراض لحرس الشرف.
هآرتس:
- محلل إسرائيلي: الشرطة الإسرائيلية تشوش حياة الفلسطينيين شرقي القدس، ولا حديث عن أي انجازات.
- غانتس يكثف اتصالاته لتشكيل حكومة ضيقة لا تشمل العرب، واليوم سيجتمع برؤساء أحزاب العمل، وميرتس.
يديعوت أحرونوت:
- إصابة شخصين خلال اندلاع أربع حرائق الليلة في الكرمل، وقوات الإطفائية قامت بإخلاء عشرات المواطنين من منازلهم.
- ليبرمان سيطلب من رئيس الدولة، توضيحات بشأن استمرار نتنياهو بالحكومة في حال تقديم لوائح اتهام ضده.
معاريف:
- عاموس يلدين: إيران تتجاهل عقوبات وتهديدات الرئيس الأمريكي ترامب، ويجب أن يتم تهديدها عسكريا.
- ناشطات نسويات يكتبن شعارات ضد وزير الأمن الداخلي "جلعاد أردان" على جدران مبنى وزارة الأمن الداخلي.
يسرائيل هيوم:
- رئيس الوزراء نتنياهو يطالب مستوطني يتسهار، بوقف العنف ضد عناصر الشرطة، وقوات الأمن الإسرائيلية.
- ليبرمان لم يقرر بعد، والتقديرات تشير الى أنه سيفضل حكومة ضيقة بدعم أعضاء الكنيست العرب.
والا الإسرائيلية:
- قوات الجيش الإسرائيلي، اعتقلت الليلة الماضية، 9 شبان فلسطينيين، من مناطق متفرقة بالضفة الغربية.
- سيارة إسرائيلية، تدهس طفلا فلسطينيا 12 عاما، وتصيبه بجروح خطيرة، بالقرب من مستوطنة "يكير" قضاء سلفيت.
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