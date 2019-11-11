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الولايات المتحدة تدعو لإجراء انتخابات مبكرة في العراق

الولايات المتحدة تدعو لإجراء انتخابات مبكرة في العراق
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
دعا البيت الأبيض، اليوم الاثنين، لإجراء انتخابات مبكرة في العراق، ووقف العنف ضد المحتجين في أنحاء البلاد.

وقال البيت الأبيض، وفق وكالة (سبوتنك): "العراقيون لن يقفوا مكتوفي الأيدي إزاء استنزاف النظام الإيراني لمواردهم، وتحريك مجموعات مسلحة لمنعهم من التعبير عن آرائهم بسلمية".

وأضاف البيان: "الولايات المتحدة تشعر بقلق بالغ إزاء الهجمات المستمرة ضد المتظاهرين والناشطين المدنيين والإعلام في العراق، فضلاً فرض قيود على الإنترنت في العراق، وعلى الرغم من استهدافهم بالعنف وحرمانهم من الوصول إلى الإنترنت، فإن الشعب العراقي قد سمع صوته الذي يدعوا إلى إجراء انتخابات وإصلاحات انتخابية".

ويشهد العراق منذ مطلع تشرين الأول/أكتوبر الماضي احتجاجات واسعة للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية ومحاربة الفساد وإقالة الحكومة وحل البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة.

وأعلن مصدر في مفوضية حقوق الإنسانية العراقية، أمس الأحد، أن حصيلة الضحايا منذ بدء الاحتجاجات في العراق مطلع تشرين الأول/أكتوبر الماضي بلغت أكثر من 319 قتيلا، بينهم 13 من قوات الأمن، وأكثر من 15 ألف مصاب.

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الولايات المتحدة تدعو لإجراء انتخابات مبكرة في العراق