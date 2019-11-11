شاهد: الجيش الأردني يرفع علم بلاده على منطقة الباقورة





وأظهر مقطع فيديو بثته قناة (المملكة) الأردنية، رفع أفراد الجيش الأردني علم بلادهم، وذلك بعد إعلان الملك الأردني عبد الله الثاني انتهاء العمل بملحقي الغُمر والباقورة ورفض تجديد تأجيرهما لإسرائيل.

















رام الله - دنيا الوطنرفع عناصر من الجيش الأردني، اليوم الاثنين، علم بلادهم على منطقة الباقورة التي تسيطر عليها إسرائيل منذ أكثر من 25 عاماً بموجب اتفاقية وادي عربة الموقعة بين الجانبين.