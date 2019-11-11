استطلاع للرأي يكشف عدد المقاعد التي سيحصل عليها غانتس ونتنياهو





الليكود 35 مقعداً - كحول لفان 34 مقعداً - القائمة العربية 13 مقعداً - يسرائيل بيتنا 9 مقاعد – شاس 6 مقاعد – يهدوت هتوراة 6 مقاعد - العمل 5 مقاعد.





وبين الاستطلاع حصول كل من المعسكر الديمقراطي، واليمين الجديد، واتحاد اليمين على 4 مقاعد فقط.وإذا أجريت اليوم انتخابات مباشرة لاختيار رئيس للحكومة فستكون النتائج على النحو التالي:





بنيامين نتنياهو سيحصل على 40% من الأصواتبيني غانتس سيحصل على 37% من الأصواتوأظهر الاستطلاع أيضاً المتسببين في إجراء انتخابات ثالثة حيث اتهم 41% نتنياهو بالسبب في ذلك، مقابل 31% قالوا ليبرمان، و 7% قالوا إن غانتس هو السبب.

وحسب الاستطلاع فإنه وفي حال جرت انتخابات ثالثة ستكون النتائج على النحو التالي: