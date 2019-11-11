ما حقيقة إجلاء جيش الاحتلال لمستوطنيه من غلاف غزة؟

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أفادت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية، مساء أمس الأحد، أن قوات الجيش الإسرائيلي أجلت المستوطنين من إحدى المستوطنات في غلاف غزة.



وأوضحت القناة، أن عملية الإجلاء تمت بترحيل المستوطنين في باصات كبيرة الحجم، وذلك ضمن مناورات مفاجئة للجيش الإسرائيلي في الغلاف، في إطار الاستعداد والجهوزية لأي طارئ قد يحدث فجأة في ظل حال عدم الاستقرار التي تعيشها المنطقة.



يشار إلى أن الجيش الإسرائيلي زاد في الأشهر الماضية من نشاطاته العسكرية المفاجئة تحت مسمى مناورات عسكرية، شملت تحليق موسع لطائراته الاستطلاعية والحربية في عموم أجواء القطاع، بزعم استعداد القوات لأي طارئ مفاجئ مع غزة.