عشراوي تطلع وفدا كنديا على اخر التطورات السياسية
رام الله - دنيا الوطن
استقبلت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د. حنان عشراوي، اليوم الاحد، وفداً كنديا يمثل مجموعة من الأكاديميين والمختصين يقومون بجولة تهدف الى الاطلاع على حقيقة ما يجري على الأرض أطلقوا عليها اسم " تعال وشاهد 2019".
وأطلعت عشراوي الوفد الضيف على آخر التطورات السياسية المحلية والإقليمية والمستجدات على أرض الواقع. كما قدمت شرحا مفصلا حول الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة للقوانين والقرارات والشرائع الدولية، بما في ذلك، مواصلة دولة الاحتلال لنهجها القائم على التطهير العرقي والفصل العنصري والتهجير القسري وتصعيدها لمشروعها الاستيطاني الاستعماري غير الشرعي.
كما تطرقت عشراوي خلال اللقاء، الذي عقد في مقر المنظمة برام الله، للسياسات الأمريكية الخطيرة تجاه القضية الفلسطينية وتداعياتها وآثارها غير المسؤولة على المنطقة والعالم أجمع، وأشارت الى الشراكة والدعم اللامتناهي من قبل الإدارة الأمريكية التي تعمل على توفير الغطاء القانوني والسياسي والمالي والعسكري لإسرائيل.
وحثت عشراوي الوفد الضيف الضغط على الحكومة الكندية لممارسة الإرادة السياسية اللازمة والقيام بدور فاعل وجاد لإنهاء الاحتلال العسكري، وإلزام اسرائيل بالقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، والاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، والإقرار بحق الشعب الفلسطيني بالعدالة والمساواة مثل باقي شعوب العالم وعلى وجه الخصوص حقه في الحرية وتقرير المصير.
وفي نهاية اللقاء، قدمت عشراوي شرحا مفصلا حول الوضع الفلسطيني الداخلي، بما في ذلك، مساعي القيادة الفلسطينية لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية واهمية انجاحها وتوفير الظروف الملائمة لها من قبل المجتمع الدولي، كما تم التطرق لأهمية إنهاء الانقسام وترتيب البيت الفلسطيني الداخلي.
استقبلت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د. حنان عشراوي، اليوم الاحد، وفداً كنديا يمثل مجموعة من الأكاديميين والمختصين يقومون بجولة تهدف الى الاطلاع على حقيقة ما يجري على الأرض أطلقوا عليها اسم " تعال وشاهد 2019".
وأطلعت عشراوي الوفد الضيف على آخر التطورات السياسية المحلية والإقليمية والمستجدات على أرض الواقع. كما قدمت شرحا مفصلا حول الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة للقوانين والقرارات والشرائع الدولية، بما في ذلك، مواصلة دولة الاحتلال لنهجها القائم على التطهير العرقي والفصل العنصري والتهجير القسري وتصعيدها لمشروعها الاستيطاني الاستعماري غير الشرعي.
كما تطرقت عشراوي خلال اللقاء، الذي عقد في مقر المنظمة برام الله، للسياسات الأمريكية الخطيرة تجاه القضية الفلسطينية وتداعياتها وآثارها غير المسؤولة على المنطقة والعالم أجمع، وأشارت الى الشراكة والدعم اللامتناهي من قبل الإدارة الأمريكية التي تعمل على توفير الغطاء القانوني والسياسي والمالي والعسكري لإسرائيل.
وحثت عشراوي الوفد الضيف الضغط على الحكومة الكندية لممارسة الإرادة السياسية اللازمة والقيام بدور فاعل وجاد لإنهاء الاحتلال العسكري، وإلزام اسرائيل بالقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، والاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، والإقرار بحق الشعب الفلسطيني بالعدالة والمساواة مثل باقي شعوب العالم وعلى وجه الخصوص حقه في الحرية وتقرير المصير.
وفي نهاية اللقاء، قدمت عشراوي شرحا مفصلا حول الوضع الفلسطيني الداخلي، بما في ذلك، مساعي القيادة الفلسطينية لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية واهمية انجاحها وتوفير الظروف الملائمة لها من قبل المجتمع الدولي، كما تم التطرق لأهمية إنهاء الانقسام وترتيب البيت الفلسطيني الداخلي.
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