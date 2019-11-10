عشراوي تطلع وفدا كنديا على اخر التطورات السياسية



وفي نهاية اللقاء، قدمت عشراوي شرحا مفصلا حول الوضع الفلسطيني الداخلي، بما في ذلك، مساعي القيادة الفلسطينية لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية واهمية انجاحها وتوفير الظروف الملائمة لها من قبل المجتمع الدولي، كما تم التطرق لأهمية إنهاء الانقسام وترتيب البيت الفلسطيني الداخلي.





وحثت عشراوي الوفد الضيف الضغط على الحكومة الكندية لممارسة الإرادة السياسية اللازمة والقيام بدور فاعل وجاد لإنهاء الاحتلال العسكري، وإلزام اسرائيل بالقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، والاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، والإقرار بحق الشعب الفلسطيني بالعدالة والمساواة مثل باقي شعوب العالم وعلى وجه الخصوص حقه في الحرية وتقرير المصير.