شؤون فلسطينية

الاحتلال يثبت الاعتقال الإداري للأسير أحمد زهران أربعة شهور

الاحتلال يثبت الاعتقال الإداري للأسير أحمد زهران أربعة شهور
رام الله - دنيا الوطن
 قال نادي الأسير الفلسطيني مساء اليوم الأحد، إن المحكمة العسكرية للاحتلال ثبتت الاعتقال الإداري للأسير أحمد زهران لمدة أربعة شهور علمًا بأنه مضرب عن الطعام منذ 50 يومًا ويقبع في معتقل "نيتسان الرملة".

ويُواصل ثلاثة أسرى في سجون الاحتلال معركة الإضراب المفتوح عن الطعام، منذ فترات متفاوتة، رفضًا لاعتقالهم الإداري التعسفي بدون تهمة أو محاكمة.

والأسرى هم: إسماعيل أحمد علي (30 عامًا) وهو مضرب لليوم 110، مصعب توفيق الهندي (29 عامًا) المضرب لليوم 48، أحمد عمر زهران (42 عامًا) لليوم 50. ويعتقلهم الأحتلال في ظروف معيشية وصحيّة سيئة للغاية، ويرفض حتى اليوم تلبية مطالبهم المتمثلة بالإفراج عنهم، أو بالحدّ الأدني تحديد سقف اعتقالهم بدون تجديد الأمر التعسفي بمواصلة الزجّ بهم في غياهب السجون بدون محاكمة أو تهمة، وبموجب ملف سرى لا يحق للأسير أو محاميه الاطّلاع عليه.

وتُؤكّد المؤسسات الحقوقية المعنية بالأسرى أن المعتقلين المضربين يمرّون بأوضاع صحية حرجة، بفعل طول فترة الإضراب، وبخاصة الأسير اسماعيل علي الذي يُوشك إتمام 4 شهور من الإضراب عن الطعام، وهو يتواجد الآن فيما تسمى عيادة سجن الرملة، وهو يُعاني من مشكلات صحية جمة، وإعياء شديد ومستمر، ومشاكل في الرؤية، وفقد من وزنه 20 كيلو غرامُا، كما أنّه لا يقوى على الحركة إلا من خلال كرسي متحرك، وتتعرض أعضاؤه الحيوية إلى انتكاسة بفعل نقص الأملاح والسوائل في الجسم.

والأسيران زهران والهندي ليسا بأفضل حالٍ من الأسير علي، إذ يقعان كذلك في عيادة الرملة، ويعانيان من تعبٍ وإرهاقٍ شديدين وضعف في بنية الجسد، وكلاهما يرفض تناول المدعمات الطبية وكذلك يرفضان الخضوع للفحص الطبي.

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