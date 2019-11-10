حريق يلتهم نحو 250 شجرة زيتون جنوب جنين

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

اندلع حريق كبير في بلدة كفر راعي جنوب جنين، مساء اليوم الأحد، ما أدى لاحتراق نحو 250 شجرة زيتون.



وأفاد الدفاع المدني، بأن طواقمه بإسناد من الأمن الوطني والأهالي، تمكنوا من إخماد حريق طال 60 دونما مزروعة بنحو 250 شجرة زيتون في منطقتي باطن قيس وكشكول، شمال البلدة، وفق وكالة الأنباء الرسمية.