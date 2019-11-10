عائلة هدار جولدين: لا وجود لأي وفود إسرائيلية في القاهرة ولا مفاوضات لصفقة

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رام الله - دنيا الوطن

هاجمت "ليئا جولدين" والدة الضابط الأسير في قطاع غزة هدار، اليوم الأحد، منسق شؤون الأسري والمفقودين في حكومة الاحتلال الإسرائيلي "يارون بلوم".



وقالت جولدين في تصريحات للقناة 12 الاسرائيلية، إن "بلوم لا يفعل شيئا، ويحصل على راتب شهري يبلغ 50 ألف شيكل لكي يقول لنا إن رئيس الحكومة نتنياهو يبذل كل جهد لإعادة الأبناء".



وأضافت جولدين "لا وجود لأي وفود إسرائيلية في القاهرة، ولا يوجد أي تقدم في مفاوضات الصفقة التي يقولون إنها فشلت، بل هي لم تبدأ أصلا".



وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" نقلت أمس السبت، عن يارون بلوم، قوله : "لسوء الحظ، حماس ترفض المضي بخطوات واقعية للتوصل إلى اتفاق يقضي بعودة الجنود الأسرى".