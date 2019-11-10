العوض: أي مقترحات يجب ألا تشكل بديلا للرد بوضوح على رسالة الرئيس عباس

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رام الله - دنيا الوطن

قال عضو المكتب السياسي لحزب الشعب وليد العوض، اليوم الأحد، "أي أفكار أو مقترحات بشأن ازالة العقبات أمام إجراء الانتخابات يجب ألا تتعارض أو تشكل بديلا لضرورة الرد بوضوح على رسالة الرئيس محمود عباس التي حملها رئيس لجنة الانتخابات د. حنا ناصر بهذا الشأن".



وأضاف العوض في تغريدة له عبر "فيس بوك"، إن هذا الأمر "سيعزز المناخات الإيجابية ويبدد القلق المشروع لدى المواطنين".



يذكر أن القوى والفصائل في غزة ، عقدت اليوم الأحد، اجتماعا في مكتب رئيس حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار لبحث إجراء الانتخابات الفلسطينية.