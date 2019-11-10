أبو هولي: حراك فلسطيني وعربي لإحباط المحاولات الأمريكية- الإسرائيلية بإعادة تعريف اللاجئ

إسرائيلياً في أروقة الأمم المتحدة؛ لإعادة تعريف اللاجئ الفلسطيني، والتأثير على تجديد تفويض ولاية عمل (أونروا) واقتصاره على عام بدلاً من ثلاثة أعوام مشدداً على أن المؤامرة على (أونروا) ستفشل.



وأوضح أبو هولي خلال لقائه مساء اليوم، مع ممثلي لجان التأهيل المجتمعي "المعاقين" في مخيمات الضفة الغربية في مكتبه بمقر دائرة شؤن اللاجئين بمدينة رام الله، أن بعثة فلسطين الدائمة في الأمم المتحدة، ورئيسها السفير د. رياض منصور، تعمل على مدار الساعة مع المنظومة العربية لإحباط مسعى الادارة الأمريكية، وحكومة الاحتلال من المساس بصفة اللاجئ من خلال إعادة تعريفه أو تمرير مخططها لتصفية (أونروا).



ولفت إلى أن التحدي الكبير أمام منظمة التحرير الفلسطينية، ودائرة شؤون اللاجئين، يتمثل في مواجهة الضغوط الأمريكية، وضغوط حكومة الاحتلال على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة من أجل إفشال عملية تجديد التفويض.



وأكد على استمرار عمل (أونروا) وفق التفويض الممنوح لها بالقرار 302 لحين عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم طبقاً لما ورد في القرار 194.



وبحث اللقاء، الذي حضره مدير عام دائرة شؤون اللاجئين، أحمد حنون، ومدير عام المخيمات، ياسر أبو كشك، احتياجات لجان تأهيل المعاقين، والمشاكل التي تواجه عملها وسبل معالجتها.



وأكد أن دعم المؤسسات الفاعلة والعاملة داخل المخيمات أولوية لدى دائرة شؤون اللاجئين، والتي تعمل بجهود حثيثة من أجل تقديم كل مساعدة ممكنة، معبراً عن دعمه الكامل لأنشطة لجان تأهيل المعاقين، التي تخدم شريحة مهمة من ذوي الاحتياجات الخاصة، التي تحظى باهتمام الرئيس محمود عباس، والتي يعتبرها أولوية قصوى.



واستمع من ممثلي لجان التأهيل المجتمعي عن طبيعة عملها، والتحديات التي تواجهها، واحتياجاتهم الملحة لاستمرارية خدماتها التي وعد الدكتور بمتابعها، وإيجاد الحلول لها.



رام الله - دنيا الوطنأكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين، الدكتور أحمد أبو هولي، أن حراكاً أمريكياً