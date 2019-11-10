شؤون فلسطينية

أبو هولي: حراك فلسطيني وعربي لإحباط المحاولات الأمريكية- الإسرائيلية بإعادة تعريف اللاجئ

أبو هولي: حراك فلسطيني وعربي لإحباط المحاولات الأمريكية- الإسرائيلية بإعادة تعريف اللاجئ
رام الله - دنيا الوطن
أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين، الدكتور أحمد أبو هولي، أن حراكاً أمريكياً 
إسرائيلياً في أروقة الأمم المتحدة؛ لإعادة تعريف اللاجئ الفلسطيني، والتأثير على تجديد تفويض ولاية عمل (أونروا) واقتصاره على عام بدلاً من ثلاثة أعوام  مشدداً على أن المؤامرة على (أونروا) ستفشل.

وأوضح أبو هولي خلال لقائه مساء اليوم، مع ممثلي لجان التأهيل المجتمعي "المعاقين" في مخيمات الضفة الغربية في مكتبه بمقر دائرة شؤن اللاجئين بمدينة رام الله، أن بعثة فلسطين الدائمة في الأمم المتحدة، ورئيسها السفير د. رياض منصور، تعمل على مدار الساعة مع المنظومة العربية لإحباط مسعى الادارة الأمريكية، وحكومة الاحتلال من المساس بصفة اللاجئ من خلال إعادة تعريفه أو تمرير مخططها لتصفية (أونروا).

ولفت إلى أن التحدي الكبير أمام منظمة التحرير الفلسطينية، ودائرة شؤون اللاجئين، يتمثل في مواجهة الضغوط الأمريكية، وضغوط حكومة الاحتلال على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة من أجل إفشال عملية تجديد التفويض.

وأكد على استمرار عمل (أونروا) وفق التفويض الممنوح لها بالقرار 302 لحين عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم طبقاً لما ورد في القرار 194.

وبحث اللقاء، الذي حضره مدير عام دائرة شؤون اللاجئين، أحمد حنون، ومدير عام المخيمات، ياسر أبو كشك، احتياجات لجان تأهيل المعاقين، والمشاكل التي تواجه عملها وسبل معالجتها.

وأكد أن دعم المؤسسات الفاعلة والعاملة داخل المخيمات أولوية لدى دائرة شؤون اللاجئين، والتي تعمل بجهود حثيثة من أجل تقديم كل مساعدة ممكنة، معبراً عن دعمه الكامل لأنشطة لجان تأهيل المعاقين، التي تخدم شريحة مهمة من ذوي الاحتياجات الخاصة، التي تحظى باهتمام الرئيس محمود عباس، والتي يعتبرها أولوية قصوى.

واستمع من ممثلي لجان التأهيل المجتمعي عن طبيعة عملها،  والتحديات التي تواجهها، واحتياجاتهم الملحة لاستمرارية خدماتها التي وعد الدكتور بمتابعها، وإيجاد الحلول لها.

أخبار ذات صلة

عشراوي تطلع وفدا كنديا على اخر التطورات السياسية

عشراوي تطلع وفدا كنديا على اخر التطورات السياسية

منح جائزة ياسر عرفات للإنجاز للعام 2019 لـ &#34;رُواق&#34; وجامعة الاستقلال

منح جائزة ياسر عرفات للإنجاز للعام 2019 لـ "رُواق" وجامعة الاستقلال

الاحتلال يثبت الاعتقال الإداري للأسير أحمد زهران أربعة شهور

الاحتلال يثبت الاعتقال الإداري للأسير أحمد زهران أربعة شهور

هذا ما بحثه هنية مع أردوغان

هذا ما بحثه هنية مع أردوغان

حريق يلتهم نحو 250 شجرة زيتون جنوب جنين

حريق يلتهم نحو 250 شجرة زيتون جنوب جنين

العوض: أي مقترحات يجب ألا تشكل بديلا للرد بوضوح على رسالة الرئيس عباس

العوض: أي مقترحات يجب ألا تشكل بديلا للرد بوضوح على رسالة الرئيس عباس

الاحتلال يُفرج عن الأسير عمارنة من قرية زبدة بعد تسع سنوات في الأسر

الاحتلال يُفرج عن الأسير عمارنة من قرية زبدة بعد تسع سنوات في الأسر

لأول مرة.. الاحتلال يَطلب من المزارعين التنسيق لقطف الزيتون بنابلس

لأول مرة.. الاحتلال يَطلب من المزارعين التنسيق لقطف الزيتون بنابلس

التعليقات

الدنيا حكايات

ترامب والانتخابات التونسية

ترامب والانتخابات التونسية

شؤون فلسطينية

عشراوي تطلع وفدا كنديا على اخر التطورات السياسية

عشراوي تطلع وفدا كنديا على اخر التطورات السياسية

منح جائزة ياسر عرفات للإنجاز للعام 2019 لـ &#34;رُواق&#34; وجامعة الاستقلال

منح جائزة ياسر عرفات للإنجاز للعام 2019 لـ "رُواق" وجامعة الاستقلال

الاحتلال يثبت الاعتقال الإداري للأسير أحمد زهران أربعة شهور

الاحتلال يثبت الاعتقال الإداري للأسير أحمد زهران أربعة شهور

حريق يلتهم نحو 250 شجرة زيتون جنوب جنين

حريق يلتهم نحو 250 شجرة زيتون جنوب جنين

الاحتلال يُفرج عن الأسير عمارنة من قرية زبدة بعد تسع سنوات في الأسر

الاحتلال يُفرج عن الأسير عمارنة من قرية زبدة بعد تسع سنوات في الأسر

الضابطة الجمركية تضبط خمسة أطنان فواكه وخضار مُهربة من إسرائيل بنابلس

الضابطة الجمركية تضبط خمسة أطنان فواكه وخضار مُهربة من إسرائيل بنابلس

عريقات يُهنئ رأفت بانتخابه أمينًا عامًا لحزب (فدا)

عريقات يُهنئ رأفت بانتخابه أمينًا عامًا لحزب (فدا)

عريقات يُطالب بريطانيا بالتدخل لإلزام إسرائيل بالسماح باجراء الانتخابات في القدس

عريقات يُطالب بريطانيا بالتدخل لإلزام إسرائيل بالسماح باجراء الانتخابات في القدس

منوعات

رغم إخبارها أنه يشعر بالنهاية.. لماذا تأخرت خطيبة هيثم أحمد زكي في إنقاذه؟

رغم إخبارها أنه يشعر بالنهاية.. لماذا تأخرت خطيبة هيثم أحمد زكي في إنقاذه؟

الأطباء يحذرون أميتاب باتشان من الموت بهذه الطريقة

الأطباء يحذرون أميتاب باتشان من الموت بهذه الطريقة

وفاة شقيق الفنان فاروق الفيشاوي

وفاة شقيق الفنان فاروق الفيشاوي

رانيا يوسف تكشف سر قرارها ارتداء الحجاب

رانيا يوسف تكشف سر قرارها ارتداء الحجاب

وكيل أعمال هيثم أحمد زكي يكشف عن الأكلة التي تمنى تناولها قبل وفاته بساعات

وكيل أعمال هيثم أحمد زكي يكشف عن الأكلة التي تمنى تناولها قبل وفاته بساعات

شاهد: أول ظهور للوريث الوحيد لنجل أحمد زكي

شاهد: أول ظهور للوريث الوحيد لنجل أحمد زكي

والد أنغام يعلن وفاته في منشور صدم الجمهور

والد أنغام يعلن وفاته في منشور صدم الجمهور

الممثلة الفرنسية فالنتين مونير تتهم المخرج رومان بولانسكي باغتصابها في 1975

الممثلة الفرنسية فالنتين مونير تتهم المخرج رومان بولانسكي باغتصابها في 1975

ويل سميث مُصاب بسرطان القولون

ويل سميث مُصاب بسرطان القولون

زهرة عرفات تُشعل مواقع التواصل الاجتماعي بـ&#34;قبلة&#34; لصالح الراشد

زهرة عرفات تُشعل مواقع التواصل الاجتماعي بـ"قبلة" لصالح الراشد

عربي

جدل في تونس بسبب صفقة &#34;مشبوهة&#34; مع شركة تركية لتشغيل مطار النفيضة الدولي

جدل في تونس بسبب صفقة "مشبوهة" مع شركة تركية لتشغيل مطار النفيضة الدولي

مرشح للرئاسة الجزائرية يتعهد بإعادة سوريا للجامعة العربية حال فوزه

مرشح للرئاسة الجزائرية يتعهد بإعادة سوريا للجامعة العربية حال فوزه

تواصل الاحتجاجات في العراق رغم استخدام العنف لقمعها

تواصل الاحتجاجات في العراق رغم استخدام العنف لقمعها

الحكومة الإسرائيلية تقرر المشاركة بمعرض (إكسبو) في دبي

الحكومة الإسرائيلية تقرر المشاركة بمعرض (إكسبو) في دبي