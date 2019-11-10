لأول مرة.. الاحتلال يَطلب من المزارعين التنسيق لقطف الزيتون بنابلس

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رام الله - دنيا الوطن

طردت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، مزارعين من بلدة سبسطية شمال غرب نابلس، بعد منعهم من قطف ثمار الزيتون.



ووفق رئيس بلدية سبسطية، محمد عازم، فقد تفاجأ المزارعون بطرد جنود الاحتلال لهم من أراضهم، بحجة عدم وجود تنسيق.



وأوضح عازم، بأنه لأول مرة، يطلب الاحتلال من المزارعين التنسيق لقطف ثمار الزيتون، خارج سياج المستوطنة، مشيرًا إلى أن المزارعين، وجدوا خنازير ميتة في أراضيهم، وتفاجؤوا بإغراقها بمياه الصرف الصحي.