"لمرة واحدة فقط".. الأردن يسمح بحصاد المزارعين الإسرائيليين لمحاصيلهم بالغمر بشروط

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رام الله - دنيا الوطن

قال مصدر رسمي في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، اليوم الأحد: إنه لا تمديد ولا تجديد للملحقين الخاصين في اتفاقية السلام الأردنية الإسرائيلية، اللذين صدر بموجبهما نظامان لحق الانتفاع الذي منحته الاتفاقية لإسرائيل، وستسمح المملكة للمزارعين الإسرائيليين بحصاد محاصيلهم في الباقورة والغمر.



وقال المصدر في بيان عقب تسلم الأردن منطقتي الباقورة والغمر، إن الأردن مارس حقه القانوني، الذي جسدته الاتفاقية بعدم تجديد الملحقين، ويحترم التزامه القانوني أيضاً باحترام أي حقوق تأتي من الاتفاقية، وهي محصورة في احترام الملكية الخاصة في الباقورة، والسماح بحصاد ما كان قد زرع قبل انتهاء العمل بالملحقين في الغمر، وفق القانون الأردني، بحسب (الحرة).



وأضاف أنه فيما يتعلق بالباقورة، أقرت اتفاقية السلام بملكية خاصة لـ 820 دونماً، وأن الأردن سيسمح لأي إسرائيلي يُثبت ملكيته الحصول على تأشيرة دخول من السفارة الأردنية في تل أبيب، لدخول المملكة عبر الحدود الرسمية، وستحترم حق الملكية حسب القانون الأردني ووفقه.



وأوضح أنه بالنسبة لأراضي الغمر البالغة 4235 دونماً، فهي أراضي مملوكة لخزينة الدولة الأردنية، منحت الاتفاقية إسرائيل حق انتفاع منها، وانتهى اليوم بانتهاء العمل بالملحقين.



وبين أن المملكة وفق التزامها القانوني، ستسمح بحصاد ما كان زُرع قبل انتهاء العمل بالملحقين، لكن حسب القانون الأردني ووفقه، إذ ستمنح تأشيرات دخول للمزارعين من خلال السفارة في تل أبيب للدخول للمنطقة حسب القانون، ومن دون أي من الاستثناءات التي كانت ممنوحة وفق الملحق.



وقال المصدر: إن هذا سيكون لمرة واحدة فقط لحين حصاد المحصول المكون من خضار فقط، وكان الأردن قد تسلم أراضي الباقورة والغمر اليوم، بعد أن أبلغ إسرائيل قبل عام عدم رغبته بتجديد الاتفاقية، التي سمحت لإسرائيل باستغلالها لمدة 25 عاماً.