عريقات يُهنئ رأفت بانتخابه أمينًا عامًا لحزب (فدا)

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رام الله - دنيا الوطن

تقدم الدكتور صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، بالتهنئة لكوادر وأعضاء الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني (فدا)، بنجاح أعمال المؤتمر الوطني الرابع، الذي أنهى أعماله بانتخاب أعضاء المكتب السياسي للحزب في الوطن وفي الشتات.



وتقدم عريقات من أمين عام الحزب المنتخب، صالح رأفت، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وأعضاء المكتب السياسي، وأعضاء الأمانة العامة، بالتهنئة لثقة أعضاء الحزب في الوطن والشتات، وتمنى للقيادة المنتخبة النجاح في تنفيذ وتطبيق برامجها الوطنية، نحو تحقيق الاستقلال والدولة.