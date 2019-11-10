شؤون فلسطينية

عريقات يُطالب بريطانيا بالتدخل لإلزام إسرائيل بالسماح باجراء الانتخابات في القدس

عريقات يُطالب بريطانيا بالتدخل لإلزام إسرائيل بالسماح باجراء الانتخابات في القدس
صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رام الله - دنيا الوطن
أكد الدكتور صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أنه طلب من القنصل البريطاني العام، فيليب هول، تدخل بلاده، والمجتمع الدولي؛ لإلزام الحكومة الاسرائيلية بتنفيذ ترتيبات إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية فى القدس الشرقية، تصويتاً وترشيحاً، وحملات انتخابية، بمراقبة وإشراف دوليين.

جاء ذلك، خلال لقاء عريقات بمكتبه في أريحا بالقنصل البريطاني العام، فيليب هول.

وأوضح عريقات للقنصل البريطاني، أن الانتخابات العامة فى فلسطين (القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة) هي استحقاق، والعودة إلى إرادة الشعب وصناديق الاقتراع مصلحة وطنية عليا، وهي أقصر الطرق لإزالة أسباب الانقسام والوصول إلى شراكة وطنية كاملة.

أخبار ذات صلة

عشراوي تطلع وفدا كنديا على اخر التطورات السياسية

عشراوي تطلع وفدا كنديا على اخر التطورات السياسية

منح جائزة ياسر عرفات للإنجاز للعام 2019 لـ &#34;رُواق&#34; وجامعة الاستقلال

منح جائزة ياسر عرفات للإنجاز للعام 2019 لـ "رُواق" وجامعة الاستقلال

الاحتلال يثبت الاعتقال الإداري للأسير أحمد زهران أربعة شهور

الاحتلال يثبت الاعتقال الإداري للأسير أحمد زهران أربعة شهور

هذا ما بحثه هنية مع أردوغان

هذا ما بحثه هنية مع أردوغان

حريق يلتهم نحو 250 شجرة زيتون جنوب جنين

حريق يلتهم نحو 250 شجرة زيتون جنوب جنين

العوض: أي مقترحات يجب ألا تشكل بديلا للرد بوضوح على رسالة الرئيس عباس

العوض: أي مقترحات يجب ألا تشكل بديلا للرد بوضوح على رسالة الرئيس عباس

أبو هولي: حراك فلسطيني وعربي لإحباط المحاولات الأمريكية- الإسرائيلية بإعادة تعريف اللاجئ

أبو هولي: حراك فلسطيني وعربي لإحباط المحاولات الأمريكية- الإسرائيلية بإعادة تعريف اللاجئ

الاحتلال يُفرج عن الأسير عمارنة من قرية زبدة بعد تسع سنوات في الأسر

الاحتلال يُفرج عن الأسير عمارنة من قرية زبدة بعد تسع سنوات في الأسر

التعليقات

الدنيا حكايات

ترامب والانتخابات التونسية

ترامب والانتخابات التونسية

شؤون فلسطينية

عشراوي تطلع وفدا كنديا على اخر التطورات السياسية

عشراوي تطلع وفدا كنديا على اخر التطورات السياسية

منح جائزة ياسر عرفات للإنجاز للعام 2019 لـ &#34;رُواق&#34; وجامعة الاستقلال

منح جائزة ياسر عرفات للإنجاز للعام 2019 لـ "رُواق" وجامعة الاستقلال

الاحتلال يثبت الاعتقال الإداري للأسير أحمد زهران أربعة شهور

الاحتلال يثبت الاعتقال الإداري للأسير أحمد زهران أربعة شهور

حريق يلتهم نحو 250 شجرة زيتون جنوب جنين

حريق يلتهم نحو 250 شجرة زيتون جنوب جنين

الاحتلال يُفرج عن الأسير عمارنة من قرية زبدة بعد تسع سنوات في الأسر

الاحتلال يُفرج عن الأسير عمارنة من قرية زبدة بعد تسع سنوات في الأسر

الضابطة الجمركية تضبط خمسة أطنان فواكه وخضار مُهربة من إسرائيل بنابلس

الضابطة الجمركية تضبط خمسة أطنان فواكه وخضار مُهربة من إسرائيل بنابلس

عريقات يُهنئ رأفت بانتخابه أمينًا عامًا لحزب (فدا)

عريقات يُهنئ رأفت بانتخابه أمينًا عامًا لحزب (فدا)

عريقات يُطالب بريطانيا بالتدخل لإلزام إسرائيل بالسماح باجراء الانتخابات في القدس

عريقات يُطالب بريطانيا بالتدخل لإلزام إسرائيل بالسماح باجراء الانتخابات في القدس

منوعات

رغم إخبارها أنه يشعر بالنهاية.. لماذا تأخرت خطيبة هيثم أحمد زكي في إنقاذه؟

رغم إخبارها أنه يشعر بالنهاية.. لماذا تأخرت خطيبة هيثم أحمد زكي في إنقاذه؟

الأطباء يحذرون أميتاب باتشان من الموت بهذه الطريقة

الأطباء يحذرون أميتاب باتشان من الموت بهذه الطريقة

وفاة شقيق الفنان فاروق الفيشاوي

وفاة شقيق الفنان فاروق الفيشاوي

رانيا يوسف تكشف سر قرارها ارتداء الحجاب

رانيا يوسف تكشف سر قرارها ارتداء الحجاب

وكيل أعمال هيثم أحمد زكي يكشف عن الأكلة التي تمنى تناولها قبل وفاته بساعات

وكيل أعمال هيثم أحمد زكي يكشف عن الأكلة التي تمنى تناولها قبل وفاته بساعات

شاهد: أول ظهور للوريث الوحيد لنجل أحمد زكي

شاهد: أول ظهور للوريث الوحيد لنجل أحمد زكي

والد أنغام يعلن وفاته في منشور صدم الجمهور

والد أنغام يعلن وفاته في منشور صدم الجمهور

الممثلة الفرنسية فالنتين مونير تتهم المخرج رومان بولانسكي باغتصابها في 1975

الممثلة الفرنسية فالنتين مونير تتهم المخرج رومان بولانسكي باغتصابها في 1975

ويل سميث مُصاب بسرطان القولون

ويل سميث مُصاب بسرطان القولون

زهرة عرفات تُشعل مواقع التواصل الاجتماعي بـ&#34;قبلة&#34; لصالح الراشد

زهرة عرفات تُشعل مواقع التواصل الاجتماعي بـ"قبلة" لصالح الراشد

عربي

جدل في تونس بسبب صفقة &#34;مشبوهة&#34; مع شركة تركية لتشغيل مطار النفيضة الدولي

جدل في تونس بسبب صفقة "مشبوهة" مع شركة تركية لتشغيل مطار النفيضة الدولي

مرشح للرئاسة الجزائرية يتعهد بإعادة سوريا للجامعة العربية حال فوزه

مرشح للرئاسة الجزائرية يتعهد بإعادة سوريا للجامعة العربية حال فوزه

تواصل الاحتجاجات في العراق رغم استخدام العنف لقمعها

تواصل الاحتجاجات في العراق رغم استخدام العنف لقمعها

الحكومة الإسرائيلية تقرر المشاركة بمعرض (إكسبو) في دبي

الحكومة الإسرائيلية تقرر المشاركة بمعرض (إكسبو) في دبي