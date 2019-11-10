عريقات يُطالب بريطانيا بالتدخل لإلزام إسرائيل بالسماح باجراء الانتخابات في القدس

صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أكد الدكتور صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أنه طلب من القنصل البريطاني العام، فيليب هول، تدخل بلاده، والمجتمع الدولي؛ لإلزام الحكومة الاسرائيلية بتنفيذ ترتيبات إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية فى القدس الشرقية، تصويتاً وترشيحاً، وحملات انتخابية، بمراقبة وإشراف دوليين.



جاء ذلك، خلال لقاء عريقات بمكتبه في أريحا بالقنصل البريطاني العام، فيليب هول.



وأوضح عريقات للقنصل البريطاني، أن الانتخابات العامة فى فلسطين (القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة) هي استحقاق، والعودة إلى إرادة الشعب وصناديق الاقتراع مصلحة وطنية عليا، وهي أقصر الطرق لإزالة أسباب الانقسام والوصول إلى شراكة وطنية كاملة.