شؤون فلسطينية

حسين الشيخ: المطلوب من حماس أن ترد خطيًا على رسالة الرئيس عباس

حسين الشيخ: المطلوب من حماس أن ترد خطيًا على رسالة الرئيس عباس
حسين الشيخ عضو اللجنة المركزية لحركة فتح
رام الله - دنيا الوطن
أكد عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح9، حسين الشيخ، أن المطلوب الآن من حركة حماس، الرد الخطي على رسالة الرئيس محمود عباس.

وقال الشيخ في تغريدة عبر حسابه بموقع (تويتر): "المطلوب من حركة حماس الرد الخطي على رسالة الرئيس، التي حددت خارطة الطريق للانتخابات الرئاسية والتشريعية، وذلك أسوة بباقي الفصائل الفلسطينية".

وكان رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، قال اليوم الأحد، إن إصدار المرسوم الرئاسي من قبل الرئيس عباس، قبل اللقاء الوطني لن يكون عقبة، في طريق إجراء الانتخابات العامة، مبينًا أنه يوجد توافق وطني لإجراء الانتخابات.

وذكر، أن حماس ستحترم إرادة الشعب الفلسطيني، عبر صندوق الاقتراع، لأنها قدمت الكثير من التنازلات في سبيل ذلك.

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