نتنياهو: غانتس وَضَعَ مفتاح غرفة مجلس الوزراء بيد أيمن عودة

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رام الله - دنيا الوطن

واصل رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مهاجمة المرشح المُكلف بتشكيل حكومة إسرائيلية، زعيم حزب (أزرق- أبيض) بيني غانتس.



وقال نتنياهو في مستهل اجتماع مجلس الوزراء الإسرائيلي: إن غانتس جعل مفتاح غرفة رئيس الحكومة، بيد رئيس القائمة العربية المشتركة، أيمن عودة.



وهاجم نتنياهو المحادثات بين (أزرق- أبيض) والقائمة المشتركة، حيث عبّر عن قلقه بإقامة حكومة ضيقة بقوله: غانتس يُريد أن يضع مفتاح هذه الغرفة (غرفة جلسة الحكومة) بيد عودة والعرب.



في أعقاب ذلك، غرد أيمن عودة، عبر حسابه بموقع (تويتر)، وقال: "أيضًا بيدي مفتاح غرفتك في سجن (معسياهو)".