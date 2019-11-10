شؤون فلسطينية

نقابة العاملين بكهرباء القدس: حال قطعت إسرائيل الكهرباء سيتضرر حوالي 50 ألف مشترك

نقابة العاملين بكهرباء القدس: حال قطعت إسرائيل الكهرباء سيتضرر حوالي 50 ألف مشترك
رام الله - دنيا الوطن
أكدت نقابة العاملين والموظفين في شركة كهرباء محافظة القدس، خلال لقاء نظمته في بلدة الرام، بحضور اللجنة الوطنية، ومختلف الفعاليات المقدسية، والموظفين والعاملين في الشركة أنه في حال نفذت شركة الكهرباء الإسرائيلية تهديدها في السابع عشر من الشهر الجاري، فإنه ما بين 40 إلى 50 ألف مشترك، سيتضررون بهذا القطع في جميع مناطق الأمتياز، لاسيما مع دخولنا فصل الشتاء.

وناشد المشاركون القيادة والحكومة بالتحرك الفوري لوضع حد للأزمة الراهنة مع كهرباء إسرائيل في ظل مواصلة الشركة قطع التيار الكهربائي عن الشركة في مختلف مناطق امتيازها، موضحاً أننا والحكومة في خندق واحد في مواجهة هذه الأزمة التي تعصف بالشركة.

وأكدت اللجنة الوطنية، أن الشركة خط أحمر، ويجب المحافظة عليها، وغيرها من المؤسسات المقدسية في ظل المحاولات لتصفيتها، مشيدة بجهود موظفيها الذين يصلون الليل بالنهار لاستمرار عملها في كافة مناطق الامتياز، بما فيها مدينة القدس، آملين أن تتمكن الحكومة من حل الأزمة قبل 17 من الشهر الحالي.

وقال رئيس نقابة العاملين والموظفين في شركة كهرباء محافظة القدس، هاني عبد السلام: إن هذا الإجراء التي ستنفذه شركة الكهرباء الإسرئيلية في السابع عشر من الشهر الحالي، سيؤثر بشكل كبير على المشتركين، إضافة إلى أداء عمل المؤسسات، والمستشفيات، ومستودعات الأدوية، وقطاعات التعليم والمياه، والاتصالات، والقطاع الاقتصادي، وكافة القطاعات الحيوية والخدماتية الأخرى في مناطق الامتياز، خاصة أن القطع هذه المرة سيشمل ثلاثة خطوط مزودة للتيار الكهربائي في نفس المحافظة وبذات التاريخ والوقت، وذلك بهدف منع كهرباء القدس من تدوير الأحمال على خطوط أخرى، وإمكانية تزويد مراكز المدن والمؤسسات المختلفة الرسمية والاهلية والقطاع الخاص بالتيار الكهربائي.

وأوضح عبد السلام، أن الموظفين يعملون ليلاً ونهاراً، صيفاً وشتاءً، ويخاطرون بحياتهم لضمان وصول الكهرباء إلى بيوت المواطنين والمؤسسات والشركات والمصانع، والآن أصبح قوت أولادنا في خطر، بسبب السارقين وبسبب التهاون معهم وعدم ملاحقتهم، مثمناً التزام المشتركين بتسديد أثمان الكهرباء شهرياً، ومشيداً في الوقت ذاته بمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، ونقابة العاملين وكافة موظفيها على صدق انتمائهم لوطنهم ولما يبذلونه من جهد متواصل ليل نهار وتعريض حياتهم للخطر في سبيل استمرار ديمومة الشركة والحفاظ عليها في مدينة القدس.

بدوره، نقل المدير الإداري لكهرباء القدس، م. هاني غوشة، تحيات رئيس مجلس الإدارة، مديرها العام المهندس هشام العمري، مشيداً بجهود اللجنة الوطنية بالعمل على إيجاد الحلول الفعالة لحل الأزمة، وجهود العاملين في العمل رغم الأزمة.

وقال الناشط المقدسي، راسم عبيدات: إن قوت الموظفين والعاملين ليس هو لب الأزمة، وإنما تكمن الأزمة في سارقي التيار الكهربائي، والتعدي على الشبكات الذين يكبدون الشركة خسائر كبيرة تقدر بملايين الشواكل سنوياً، مطالباً الحكومة
والقضاء الفلسطيني والجهات التنفيذية في الحكومة، بالتحرك العاجل لحماية حقوقنا وأرزاقنا، وملاحقة السارقين والمعتدين على شبكات الكهرباء.

من جهته، دان رئيس بلدية الرام راقي غزاونة، الاعتداء على موظفي الشركة في عدد من مناطق امتياز الشركة خلال آداء عملهم، مشيراً إلى أنه لايجوز بأي حال من الأحوال، أن يبقى الموظف تحت طائلة التهديد من قبل بعض الفئات اللامسؤولة ويجب توفير الحماية له، ويجب على الجميع تحمل مسؤولياته تجاه الشركة وحمايتها وحماية موظفيها.

وأوضح رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس المطران عطا الله حنا، أن ما تتعرض له كهرباء القدس في هذه المرحلة الحرجة والخطيرة، يندرج في إطار تصفية المؤسسات المقدسية والوجود الفلسطيني في قلب القدس، مشدداً على ضرورة وقوف الحكومة إلى جانب الشركة لحل أزمتها قبل 17 من الشهر الحالي، حتى لانصل إلى نتيجة مأساوية، مناشداً المواطنين غير الملتزمين لتسديد أثمان الكهرباء وتصويب أوضاعهم، خاصة أنه ليس من اللائق أن يُعاقب الملتزم، كما أن السرقة حرام في جميع الديانات بما فيها سرقة التيار الكهربائي.

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