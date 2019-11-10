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رام الله - دنيا الوطن

أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية: إصدار المرسوم الرئاسي قبل اللقاء الوطني لن يكون عقبة، في طريق إجراء الانتخابات العامة، مبينًا أنه يوجد توافق وطني لإجراء الانتخابات.



وقال هنية، خلال مؤتمر صحفي عقده بمدينة غزة، بعد انتهاء مشاوراته بالفصائل الفلسطينية: إنه يجب تحييد المحكمة الدستورية، لأنها من قرر حل المجلس التشريعي، مضيفًا: "من متطلبات الانتخابات تحييد المحكمة الدستورية التي تشكلت خلال الانقسام، والتي قررت حل المجلس التشريعي".



وأوضح، أنه من الصعب، أن تبقى المحكمة الدستورية سيفاً مشرعاً أمام الانتخابات، مبينًا أنه يجب معالجة قضية المجلس التشريعي الحالي، إذا أردنا الذهاب إلى الانتخابات.



وأشار إلى أنه ينبغي إطلاق الحريات في الضفة، وهذا أحد المتطلبات لإجراء الانتخابات، متابعًا: "يجب توفير الحريات اللازمة لإجراء الانتخابات لأن أحد متطلباتها أن يتمتع المشاركون بالحرية الكاملة".



وذكر أن حماس ستحترم ارادة الشعب الفلسطيني، عبر صندوق الاقتراع، لأنها قدمت الكثير من التنازلات في سبيل ذلك.



ولفت هنية، إلى أن حماس سارت على ثلاثة مسارات، وهي: المسار الداخلى على مستوى الحركة والنقاشات داخلها، أما المسار الثاني، فكان على المستوى الوطني العام من خلال المشاورات مع القوى الوطنية في غزة.



وبيّن أن المسار الثالث، كان عبر الاتصالات الخارجية، حيث أجرى العديد من الاتصالات التي بحث الانتخابات، آخرها اليوم مع الرئيس أردوغان.