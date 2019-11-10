تفاصيل الاجتماع الطارئ لإسماعيل هنية بالفصائل الفلسطينية

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خاص دنيا الوطن - صلاح سكيك

كشف قيادي فلسطيني، مساء الأحد، عن فحوى الاجتماع الذي دعا له رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، وتم وصفه بأنه اجتماع طارئ ومهم.



ونفى مسؤول الجبهة الشعبية "القيادة العامة" في قطاع غزة، لؤي القريوتي، أن يكون هنية قد أخبرهم إذا ما كان الرئيس محمود عباس، قد وضع موعدًا محددًا لإصدار المرسوم الرئاسي المُتعلق بانتخابات، أو مواعيد الانتخابات ذاتها.



وأشار القريوتي، إلى أن الأجواء كانت إيجابية، ليس فقط في اجتماع اليوم، وإنما منذ فتح ملف إجراء الانتخابات، ولا تزال الأجواء إيجابية، مُقللًا في الوقت ذاته من التصريحات التي أشارت إلى أن الأجواء كانت سلبية في الاجتماع الثاني لرئيس لجنة الانتخابات حنا ناصر بالفصائل، الأسبوع الماضي.



وأوضح أنه تم تقديم عدة أفكار، تهدف لتذليل العقبات التي يمكن أن تعترض طريق الانتخابات العامة، وتقديم أفكار أخرى تتعلق بالاستفسارات الفصائلية من بعض الأمور، وتحديدًا فيما يخص التطمينات لبعض القضايا، مشيرًا إلى أن موضوع محكمة الانتخابات، أخذ حيزًا في الاجتماعات، والفصائل تُطالب بوجود محكمة خاصة للانتخابات، حتى تنظر في الطعون المُقدمة لها، إن كان هنالك طعون.



وذكر القريوتي، أنهم يفضلون أن يكون اللقاء المقرر قبل إصدار المرسوم الرئاسي، لكن وإن لم يحدث ذلك، فإنه لا يفرق عندهم إذا كان الحوار قبل أو بعد، مبينًا أن من ضمن الاستفسارات قضية نسبة الحسم كم ستكون، وهنالك الكثير من الاستفسارات وفق مسؤول القيادة العامة.