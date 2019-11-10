قيادي بفتح: الخطوات مستمرة باتجاه إصدار الرئيس عباس مرسوم الانتخابات

الرئيس محمود عباس

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خاص دنيا الوطن

أكد رائد رضوان، عضو المجلس الثوري لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، أن الخطوات مستمرة، باتجاه إصدار الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مرسوماً خاصاً بالانتخابات.



وقال رضوان لـ"دنيا الوطن": "لم يحدد بعد موعد لإصدار المرسوم الخاص بالانتخابات الفلسطينية، وإنما الإجراءات مازالت مستمرة؛ لتهيئة الوضع لإصدار المرسوم".



وحول اجتماع الفصائل الفلسطينية مع حركة حماس، عقب رضوان، بقوله: "أول مسألة يجب أن تطرحها الفصائل على حركة حماس، أن الذي يحاول خلق أجواء الانتخابات، عليه أن يسمح بإحياء ذكرى استشهاد ياسر عرفات".



وأضاف: "الذي يمنع التجمع لإحياء مناسبة 11/11 لا يمكن أن يسمح بنهاية المطاف باقتلاعه من النظام السياسي، فالذي لا يقبل بشراكة وطنية، بالتأكيد لا يقبل بالشراكة السياسية".



وأشار رضوان، إلى أنه على فصائل المجتمع أن تطرح بالأساس، الحفاظ على الأجواء الإيجابية التي خلقتها دعوة الرئيس عباس لإجراء الانتخابات، والسماح لإعطاء الحركة الأجواء لإحياء ذكرى استشهاد الرئيس أبو عمار؛ من أجل استمرار إجراء تهيئة المناخات المناسبة لإجراء انتخابات تقوم على النزاهة وتكافؤ الفرص.