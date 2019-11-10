وزيرة الصحة تفتتح عيادات أم الدالية والسلام في الخليل





وأشارت الكيلة، إلى أن البناء والتطوير في كافة مناطق الوطن، يزيد من صمود المواطن وثباته أرضه.



وذكرت الوزيرة، أن الدعم السخي من المجتمع المحلي، يمثل عموداً أساسياً في بناء الدولة الفلسطينية ومؤسساتها، حيث شكرت كل من ساهم في بناء العديد من مراكز العلاج والأقسام، وكل من تبرع للقطاع الصحي في مدينة الخليل، ومختلف محافظات الوطن وساعد في نهضته.

رام الله - دنيا الوطنافتتحت وزيرة الصحة، مي الكيلة، اليوم، عيادات أم الدالية والسلام في مدينة الخليل، بحضور رفيق الجعبري، ممثلاً عن محافظ الخليل، ونائب رئيس بلدية الخليل، المهندس يوسف الجعبري، وعدد من وجهاء وكبار عائلات المدينة.وقالت وزيرة الصحة: إن وزارة الصحة، تعمل على تحديث شامل للمنظومة الصحية، بهدف تطوير مراكز العلاج، وإدخال خدمات صحية جديدة، ورفع جودة الخدمات التي تُقَّدم للمواطنين، ورفدها بالكوادر الطبية والتمريضية والفنية والإدارية، وتوزيعها بشكل عادل، وحسب الاحتياج.وتتواجد عيادة أم الدالية فيما تسمى منطقة (H2) ، التي تشهد مختلف الاعتداءات من قبل المستوطنين وجنود الاحتلال، حيث تقدم عيادة السلام مختلف خدمات الرعاية الصحيَّة الأولية، لأكثر من 100 ألف نسمة داخل المدينة.وأكدت وزيرة الصحة على أن الحكومة الفلسطينية، تهدف إلى البناء والتطوير في كافة المحافظات والمدن والمناطق المهمشة والنائية، لتوصيل كافة الخدمات للمواطنين في كل مكان، وتقديم الخدمات الصحية بأفضل جودة.