منظمة اقليمية تحذر من اندلاع حرب دينية واسعة داخل اثيوبيا

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رام الله - دنيا الوطن

حذرت منظمة العدل والتنمية لدراسات الشرق الاوسط وشمال افريقيا من اندلاع حرب دينية وعرقية باثيوبيا ومن عمليات حرق الكنائس وقتل الاساقفة وكهنة الكنائس مما ينذر باندلاع حرب دينية واسعة داخل اثيوبيا



وقالت المنظمة ان اعمال العنف الديني باثيوبيا ادت الى مقتل المئات من المسيحيين وتعرض حوالى 30 كنيسة للاعتداء وحرق 15 كنيسة ويبلغ عدد المسلمين داخل اثيوبيا حوالى 50 مليون و35 مليون من المسيحيين



وحذر المتحدث الرسمى للمنظمة زيدان القنائى من اندلاع موجات عنف طائفية واسعة باثيوبيا ستتحول لحرب دينية واسعة خلال السنوات القادمة خاصة بعد مقتل 15 كاهن أرثوذكسي مؤخرا



وقالت المنظمة ان استمرار العنف الطائفى وستهداف المسيحيين داخل اثيوبيا ينذر بعواقب وخيمة واندلاع حرب دينية كبيرة



