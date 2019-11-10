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الحكومة الإسرائيلية تقرر المشاركة بمعرض (إكسبو) في دبي

الحكومة الإسرائيلية تقرر المشاركة بمعرض (إكسبو) في دبي
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أصدر مجلس الوزراء الإسرائيلي، اليوم الأحد، قراراً بمشاركة إسرائيل في معرض (الإكسبو)، الذي سيقام في دبي عام 2020، وذلك خلال جلسته الأسبوعية اليوم.

وقال رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو: "هذا يعكس على الأرض تقدم التطبيع مع الدول العربية، لدينا علاقات تتعزز باستمرار مع ست دول عربية، على الأقل"، وفق ما أوردت صفحة إسرائيل بالعربية على (تويتر).

وأضاف نتنياهو: "يتم القيام بذلك بفضل سياستنا التي تدمج بين القوة والمصالح المشتركة، ورؤية واعية جداً من شأنها دفع التطبيع قدماً، خطوة بعد خطوة، بشكل يؤدي في نهاية المطاف بنظري إلى علاقات سلمية، هذا سيأخذ وقتاً، ولكنه سيتحقق".

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