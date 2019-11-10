الحكومة الإسرائيلية تُصادق على تعيين بينت وزيراً للجيش





وأشار الموقع، وفق (عكا للشؤون الإسرائيلية) إلى أن تعيين بينت جاء بعد استقالة وزير الزراعة، (أوري أرييل)، للالتفاف على القانون الذي لا يسمح بتعيين (بينت) إلا بعد عرض التعيين على الكينست.



من جهته، عارض وزير الاستيطان الإسرائيلي، وعضو المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينت) يؤاف غالانت، تعيين بينت لطموحه بالوزارة.



يذكر، أن تعيين بينت لن يضيف شيئاً للوزارة في الوقت الحالي، فهو فقط تعيين لأغراض سياسية، تتعلق بالصراع الداخلي في إسرائيل على تشكيل الحكومة.

رام الله - دنيا الوطنصادقت حكومة بنيامين نتنياهو الانتقالية، اليوم الأحد، على تعيين (نفتالي بينت) وزيراً للجيش.