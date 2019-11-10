دولي

الحكومة الإسرائيلية تُصادق على تعيين بينت وزيراً للجيش

الحكومة الإسرائيلية تُصادق على تعيين بينت وزيراً للجيش
بنيامين نتياهو ونفتالي بينت ( ارشيفية)
رام الله - دنيا الوطن
صادقت حكومة بنيامين نتنياهو الانتقالية، اليوم الأحد، على تعيين (نفتالي بينت) وزيراً للجيش.

وأشار الموقع، وفق (عكا للشؤون الإسرائيلية) إلى أن تعيين بينت جاء بعد استقالة وزير الزراعة، (أوري أرييل)، للالتفاف على القانون الذي لا يسمح بتعيين (بينت) إلا بعد عرض التعيين على الكينست. 

من جهته، عارض وزير الاستيطان الإسرائيلي، وعضو المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينت) يؤاف غالانت، تعيين بينت لطموحه بالوزارة. 

يذكر، أن تعيين بينت لن يضيف شيئاً للوزارة في الوقت الحالي، فهو فقط تعيين لأغراض سياسية، تتعلق بالصراع الداخلي في إسرائيل على تشكيل الحكومة.

أخبار ذات صلة

الرئيس الصيني يزور اليونان لتعزيز التعاون بين البلدين

الرئيس الصيني يزور اليونان لتعزيز التعاون بين البلدين

مصرع 20 شخصا في الهند وبنغلادش جراء الإعصار &#34;بلبل&#34;

مصرع 20 شخصا في الهند وبنغلادش جراء الإعصار "بلبل"

عائلة هدار جولدين: لا وجود لأي وفود إسرائيلية في القاهرة ولا مفاوضات لصفقة

عائلة هدار جولدين: لا وجود لأي وفود إسرائيلية في القاهرة ولا مفاوضات لصفقة

تظاهرة في باريس ضد الإسلاموفوبيا تثير جدلا في فرنسا

تظاهرة في باريس ضد الإسلاموفوبيا تثير جدلا في فرنسا

ايران وروسيا تطلقان مرحلة جديدة من تعاونهما في المجال النووي

ايران وروسيا تطلقان مرحلة جديدة من تعاونهما في المجال النووي

نتنياهو: غانتس وَضَعَ مفتاح غرفة مجلس الوزراء بيد أيمن عودة

نتنياهو: غانتس وَضَعَ مفتاح غرفة مجلس الوزراء بيد أيمن عودة

منظمة اقليمية تحذر من اندلاع حرب دينية واسعة داخل اثيوبيا

منظمة اقليمية تحذر من اندلاع حرب دينية واسعة داخل اثيوبيا

استقالة وزير الزراعة في الحكومة الإسرائيلية من منصبه

استقالة وزير الزراعة في الحكومة الإسرائيلية من منصبه

التعليقات

الدنيا حكايات

ترامب والانتخابات التونسية

ترامب والانتخابات التونسية

شؤون فلسطينية

عشراوي تطلع وفدا كنديا على اخر التطورات السياسية

عشراوي تطلع وفدا كنديا على اخر التطورات السياسية

منح جائزة ياسر عرفات للإنجاز للعام 2019 لـ &#34;رُواق&#34; وجامعة الاستقلال

منح جائزة ياسر عرفات للإنجاز للعام 2019 لـ "رُواق" وجامعة الاستقلال

الاحتلال يثبت الاعتقال الإداري للأسير أحمد زهران أربعة شهور

الاحتلال يثبت الاعتقال الإداري للأسير أحمد زهران أربعة شهور

حريق يلتهم نحو 250 شجرة زيتون جنوب جنين

حريق يلتهم نحو 250 شجرة زيتون جنوب جنين

الاحتلال يُفرج عن الأسير عمارنة من قرية زبدة بعد تسع سنوات في الأسر

الاحتلال يُفرج عن الأسير عمارنة من قرية زبدة بعد تسع سنوات في الأسر

الضابطة الجمركية تضبط خمسة أطنان فواكه وخضار مُهربة من إسرائيل بنابلس

الضابطة الجمركية تضبط خمسة أطنان فواكه وخضار مُهربة من إسرائيل بنابلس

عريقات يُهنئ رأفت بانتخابه أمينًا عامًا لحزب (فدا)

عريقات يُهنئ رأفت بانتخابه أمينًا عامًا لحزب (فدا)

عريقات يُطالب بريطانيا بالتدخل لإلزام إسرائيل بالسماح باجراء الانتخابات في القدس

عريقات يُطالب بريطانيا بالتدخل لإلزام إسرائيل بالسماح باجراء الانتخابات في القدس

منوعات

رغم إخبارها أنه يشعر بالنهاية.. لماذا تأخرت خطيبة هيثم أحمد زكي في إنقاذه؟

رغم إخبارها أنه يشعر بالنهاية.. لماذا تأخرت خطيبة هيثم أحمد زكي في إنقاذه؟

الأطباء يحذرون أميتاب باتشان من الموت بهذه الطريقة

الأطباء يحذرون أميتاب باتشان من الموت بهذه الطريقة

وفاة شقيق الفنان فاروق الفيشاوي

وفاة شقيق الفنان فاروق الفيشاوي

رانيا يوسف تكشف سر قرارها ارتداء الحجاب

رانيا يوسف تكشف سر قرارها ارتداء الحجاب

وكيل أعمال هيثم أحمد زكي يكشف عن الأكلة التي تمنى تناولها قبل وفاته بساعات

وكيل أعمال هيثم أحمد زكي يكشف عن الأكلة التي تمنى تناولها قبل وفاته بساعات

شاهد: أول ظهور للوريث الوحيد لنجل أحمد زكي

شاهد: أول ظهور للوريث الوحيد لنجل أحمد زكي

والد أنغام يعلن وفاته في منشور صدم الجمهور

والد أنغام يعلن وفاته في منشور صدم الجمهور

الممثلة الفرنسية فالنتين مونير تتهم المخرج رومان بولانسكي باغتصابها في 1975

الممثلة الفرنسية فالنتين مونير تتهم المخرج رومان بولانسكي باغتصابها في 1975

ويل سميث مُصاب بسرطان القولون

ويل سميث مُصاب بسرطان القولون

زهرة عرفات تُشعل مواقع التواصل الاجتماعي بـ&#34;قبلة&#34; لصالح الراشد

زهرة عرفات تُشعل مواقع التواصل الاجتماعي بـ"قبلة" لصالح الراشد

عربي

جدل في تونس بسبب صفقة &#34;مشبوهة&#34; مع شركة تركية لتشغيل مطار النفيضة الدولي

جدل في تونس بسبب صفقة "مشبوهة" مع شركة تركية لتشغيل مطار النفيضة الدولي

مرشح للرئاسة الجزائرية يتعهد بإعادة سوريا للجامعة العربية حال فوزه

مرشح للرئاسة الجزائرية يتعهد بإعادة سوريا للجامعة العربية حال فوزه

تواصل الاحتجاجات في العراق رغم استخدام العنف لقمعها

تواصل الاحتجاجات في العراق رغم استخدام العنف لقمعها

الحكومة الإسرائيلية تقرر المشاركة بمعرض (إكسبو) في دبي

الحكومة الإسرائيلية تقرر المشاركة بمعرض (إكسبو) في دبي