الملك عبد الله يُنهي العمل بملحقي الباقورة والغمر ويُعلن فرض السيادة الأردنية

أعلن العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، اليوم الأحد، انتهاء العمل مع إسرائيل، بملحقي الباقورة والغُمر، والتي هي ضمن اتفاقية السلام المعروفة باسم "اتفاقية وادي عربة".



وقال الملك عبد الله، خلال افتتاح الدورة الرابعة لمجلس الأمة: "أعلن فرض كامل السيادة الأردنية على منطقتي الباقورة والغمر".



وأكد العاهل الأردني على أن مواقف بلاده القومية تجاه القضية الفلسطينية، ودعم الأشقاء الفلسطينيين لإقامة دولتهم المستقلة على خطوط الرابع من حزيران/ يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية فيها، "ستبقى ثابتة، وغير قابلة للمساومة".



وأشار إلى أن بلاده، أنجزت "إصلاحات جريئة" حتى في أصعب الظروف، وباتت الإصلاحات الأصعب خلفنا، اتخذنا من الإصلاح ودعم الديمقراطية نهجاً لا رجعة عنه".



ودعا الحكومة للعمل بجدية وكفاءة؛ للنهوض بالاقتصاد الوطني وطالب السلطات الثلاث بالنهوض بواجباتها.

رام الله - دنيا الوطن