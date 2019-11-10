عربي

قطر تُعلن تنفيذ مشروع جديد في مصر

قطر تُعلن تنفيذ مشروع جديد في مصر
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت شركة قطر للبترول، اليوم الأحد، التشغيل الناجح لمشروع مصفاة الشركة المصرية لتكرير البترول في مسطرد شمال العاصمة المصرية القاهرة، مشيرة إلى أن هذا المشروع، يعد أكبر استثمار لقطر في دولة عربية، وفي قارة أفريقيا.

وذكر بيان صادر عن الشركة "يسر قطر للبترول أن تعلن عن التشغيل الناجح لمشروع مصفاة الشركة المصرية للتكرير في مسطرد، شمال العاصمة المصرية القاهرة، حيث تمتلك قطر للبترول نسبة تبلغ 38.1% في شركة التكرير العربية التي تمتلك بدورها نسبة تبلغ 66.6 % في الشركة المصرية للتكرير"، وفق وكالة (سبوتنك). 

وأضاف البيان: "تم بنجاح تشغيل جميع وحدات المصفاة، التي يتوقع أن تصل إلى طاقتها الإنتاجية الكاملة قبل نهاية الربع الأول من عام 2020، وهو ما يقلل من اعتماد مصر على المنتجات البترولية المستوردة، ويساهم في خلق فرص عمل للقوى العاملة المحلية، ودعم قطاع الأعمال المساندة في هذه المنطقة الحيوية من جمهورية مصر العربية".

وأشار البيان، إلى أن المشروع "أكبر استثمار لقطر للبترول في دولة عربية، وأكبر استثمار لها في قارة أفريقيا، ويساهم مشروع المصفاة في دعم خطط جمهورية مصر العربية الشقيقة؛ لزيادة اعتمادها على الإنتاج المحلي للمنتجات البترولية، وتقليص الاستيراد".

أخبار ذات صلة

جدل في تونس بسبب صفقة &#34;مشبوهة&#34; مع شركة تركية لتشغيل مطار النفيضة الدولي

جدل في تونس بسبب صفقة "مشبوهة" مع شركة تركية لتشغيل مطار النفيضة الدولي

مرشح للرئاسة الجزائرية يتعهد بإعادة سوريا للجامعة العربية حال فوزه

مرشح للرئاسة الجزائرية يتعهد بإعادة سوريا للجامعة العربية حال فوزه

&#34;لمرة واحدة فقط&#34;.. الأردن يسمح بحصاد المزارعين الإسرائيليين لمحاصيلهم بالغمر بشروط

"لمرة واحدة فقط".. الأردن يسمح بحصاد المزارعين الإسرائيليين لمحاصيلهم بالغمر بشروط

الحكومة الإسرائيلية تقرر المشاركة بمعرض (إكسبو) في دبي

الحكومة الإسرائيلية تقرر المشاركة بمعرض (إكسبو) في دبي

سماء الأردن تشهد حدث فلكياً نادراً غداً.. وتحذيرات من مشاهدتها بـ&#34;العين المجردة&#34;

سماء الأردن تشهد حدث فلكياً نادراً غداً.. وتحذيرات من مشاهدتها بـ"العين المجردة"

الملك عبد الله يُنهي العمل بملحقي الباقورة والغمر ويُعلن فرض السيادة الأردنية

الملك عبد الله يُنهي العمل بملحقي الباقورة والغمر ويُعلن فرض السيادة الأردنية

&#34;النهضة&#34; تُعلن ترشيح الغنوشي رئيساً للبرلمان

"النهضة" تُعلن ترشيح الغنوشي رئيساً للبرلمان

جيش الاحتلال يُعلن الغُمر والباقورة الأردنيتين &#34;منطقة عسكرية مغلقة&#34;

جيش الاحتلال يُعلن الغُمر والباقورة الأردنيتين "منطقة عسكرية مغلقة"

التعليقات

الدنيا حكايات

ترامب والانتخابات التونسية

ترامب والانتخابات التونسية

شؤون فلسطينية

عشراوي تطلع وفدا كنديا على اخر التطورات السياسية

عشراوي تطلع وفدا كنديا على اخر التطورات السياسية

منح جائزة ياسر عرفات للإنجاز للعام 2019 لـ &#34;رُواق&#34; وجامعة الاستقلال

منح جائزة ياسر عرفات للإنجاز للعام 2019 لـ "رُواق" وجامعة الاستقلال

الاحتلال يثبت الاعتقال الإداري للأسير أحمد زهران أربعة شهور

الاحتلال يثبت الاعتقال الإداري للأسير أحمد زهران أربعة شهور

حريق يلتهم نحو 250 شجرة زيتون جنوب جنين

حريق يلتهم نحو 250 شجرة زيتون جنوب جنين

الاحتلال يُفرج عن الأسير عمارنة من قرية زبدة بعد تسع سنوات في الأسر

الاحتلال يُفرج عن الأسير عمارنة من قرية زبدة بعد تسع سنوات في الأسر

الضابطة الجمركية تضبط خمسة أطنان فواكه وخضار مُهربة من إسرائيل بنابلس

الضابطة الجمركية تضبط خمسة أطنان فواكه وخضار مُهربة من إسرائيل بنابلس

عريقات يُهنئ رأفت بانتخابه أمينًا عامًا لحزب (فدا)

عريقات يُهنئ رأفت بانتخابه أمينًا عامًا لحزب (فدا)

عريقات يُطالب بريطانيا بالتدخل لإلزام إسرائيل بالسماح باجراء الانتخابات في القدس

عريقات يُطالب بريطانيا بالتدخل لإلزام إسرائيل بالسماح باجراء الانتخابات في القدس

منوعات

رغم إخبارها أنه يشعر بالنهاية.. لماذا تأخرت خطيبة هيثم أحمد زكي في إنقاذه؟

رغم إخبارها أنه يشعر بالنهاية.. لماذا تأخرت خطيبة هيثم أحمد زكي في إنقاذه؟

الأطباء يحذرون أميتاب باتشان من الموت بهذه الطريقة

الأطباء يحذرون أميتاب باتشان من الموت بهذه الطريقة

وفاة شقيق الفنان فاروق الفيشاوي

وفاة شقيق الفنان فاروق الفيشاوي

رانيا يوسف تكشف سر قرارها ارتداء الحجاب

رانيا يوسف تكشف سر قرارها ارتداء الحجاب

وكيل أعمال هيثم أحمد زكي يكشف عن الأكلة التي تمنى تناولها قبل وفاته بساعات

وكيل أعمال هيثم أحمد زكي يكشف عن الأكلة التي تمنى تناولها قبل وفاته بساعات

شاهد: أول ظهور للوريث الوحيد لنجل أحمد زكي

شاهد: أول ظهور للوريث الوحيد لنجل أحمد زكي

والد أنغام يعلن وفاته في منشور صدم الجمهور

والد أنغام يعلن وفاته في منشور صدم الجمهور

الممثلة الفرنسية فالنتين مونير تتهم المخرج رومان بولانسكي باغتصابها في 1975

الممثلة الفرنسية فالنتين مونير تتهم المخرج رومان بولانسكي باغتصابها في 1975

ويل سميث مُصاب بسرطان القولون

ويل سميث مُصاب بسرطان القولون

زهرة عرفات تُشعل مواقع التواصل الاجتماعي بـ&#34;قبلة&#34; لصالح الراشد

زهرة عرفات تُشعل مواقع التواصل الاجتماعي بـ"قبلة" لصالح الراشد

عربي

جدل في تونس بسبب صفقة &#34;مشبوهة&#34; مع شركة تركية لتشغيل مطار النفيضة الدولي

جدل في تونس بسبب صفقة "مشبوهة" مع شركة تركية لتشغيل مطار النفيضة الدولي

مرشح للرئاسة الجزائرية يتعهد بإعادة سوريا للجامعة العربية حال فوزه

مرشح للرئاسة الجزائرية يتعهد بإعادة سوريا للجامعة العربية حال فوزه

تواصل الاحتجاجات في العراق رغم استخدام العنف لقمعها

تواصل الاحتجاجات في العراق رغم استخدام العنف لقمعها

الحكومة الإسرائيلية تقرر المشاركة بمعرض (إكسبو) في دبي

الحكومة الإسرائيلية تقرر المشاركة بمعرض (إكسبو) في دبي