استقالة وزير الزراعة في الحكومة الإسرائيلية من منصبه
رام الله - دنيا الوطن
قدم وزير الزراعة في الحكومة الإسرائيلية، أوري أرييل، اليوم الأحد، استقالته من منصبه، بعدما شغله لأكثر من أربع سنوات.
قدم وزير الزراعة في الحكومة الإسرائيلية، أوري أرييل، اليوم الأحد، استقالته من منصبه، بعدما شغله لأكثر من أربع سنوات.
وذكرت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية، أن أرييل، قدم كتاب الاستقالة لرئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو.
ولم تحدد أسباب الاستقالة، لكن هناك توقعات، بأن لها علاقة بعدم قدرة أرييل، أن يكون عضوًا في الكنيست الأخير، بعد فشله في الانتخابات.
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