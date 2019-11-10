مُناورات عسكرية إسرائيلية تَنطلق اليوم بأشكول

قال موقع (والاه) الإسرائيلي: إنه ستبدأ اليوم الأحد، مع ساعات الظهر، مناورات عسكرية في منطقة المجلس الإقليمي (أشكول)، مشيراً إلى أنه ستتم بالتعاون مع المجالس المحلية.





وأضاف الموقع الإسرائيلي، أن المناورات العسكرية، ستنتهي في المساء، متابعاً: "خلال المناورات سيشعر السكان بحركة نشطة لقوات االجيش والمركبات العسكرية".



وأكمل الموقع: "خلال المناورة ولأول مرة، ستقوم فرقة غزة، بإخلاء مستوطنة تحت حماية الدفاع الجوي والقوات البرية والجوية، وسيتم نقل المستوطنين من المستوطنة لمكان آخر بواسطة الحافلات".



ترجمة: مؤمن مقداد