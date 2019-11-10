بشار الأسد يكشف هدف بريطانيا من احتجاز الناقلة الإيرانية في جبل طارق





وأضاف: "كان يفترض أن يقدموا الدعم للإرهابيين... المعارضة المسلحة المعتدلة... ملائكة الخوذ البيضاء"، لكن الناس لم يفعلوا، بل وقفوا مع حكومتهم؛ ولذلك كان يجب أن يعانوا"، وفق تعبيره.



وكانت الناقلة (غريس 1) قد احتجزت بسبب أدلة على أنها كانت متجهة إلى سوريا، في انتهاك لعقوبات مازال يفرضها الاتحاد الأوروبي عليها.



وأرسلت بريطانيا جواً 30 بحاراً إلى جبل طارق لمساعدة الشرطة في احتجاز الناقلة وحمولتها، بطلب من حكومة جبل طارق.



وكان احتجاز الناقلة، قد أثار أزمة دبلوماسية بين بريطانيا وإيران، تصاعدت أكثر خلال الأسابيع الأخيرة.

رام الله - دنيا الوطناعتبر الرئيس السوري، بشار الأسد، أن احتجاز السلطات البريطانية، ناقلة النفط الإيرانية في (جبل طارق)، جاء بهدف إلحاق الضرر بالشعب السوري، وإجباره على دفع الثمن، جراء وقوفه مع حكومة بلاده.وأضاف الرئيس السوري في مقابلة أجرتها معه قناة (روسيا اليوم) الناطقة بالإنجليزية: أنه كان هناك من يتوقع من السوريين "أن ينتفضوا ضد الحكومة خلال المراحل المختلفة من الحرب، لكنهم لم يفعلوا".