معسكر (اليسار) في إسرائيل ينتقد قرار نتنياهو تعيين بينيت وزيرًا للجيش



وبدورها، رأت عضو (كنيست)، تمار زاندبرغ من حزب (همحانيه هديمقراطي)، أن نتنياهو خدع بينيت بهذا التعيين، موضحة أن الهدف من ذلك هو بقاء نتنياهو لبضعة أشهر أخرى في السلطة.





وقالت زاندبرغ: إن التعيين يخيفها بشكل شخصي، لأن بينيت هو داعية حرب كبير، وتوجهت إلى رئيس (أزرق- أبيض)، بيني غانتس قائلة: إن لديه كتلة لتشكيل حكومة مع اليسار والعرب وعليه ألا يخشى من ذلك، كما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).





ونقلت (مكان) عن مسؤول كبير في (أزرق- أبيض) أن تعيين بينيت وزيراً للجيش؛ "يقربنا من جولة انتخابات ثالثة".

رام الله - دنيا الوطنانتقد معسكر (اليسار) في إسرائيل، قرار رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، تعيين نفتالي بينيت وزيرًا للجيش.قال النائب، افي نيسان كورن من (أزرق- أبيض): إن نتنياهو لم يتصرف من منطلق المسؤولية الوطنية، حينما قرر تعيين الوزير السابق نفتالي بينيت، وزيراً للجيش، وتجاهل ثلاثة جنرالات احتياط.