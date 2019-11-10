جيش الاحتلال يُجري مناورات تأهب لفحص نظام جديد لصفارات الإنذار

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رام الله - دنيا الوطن

أفاد المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن القوات الإسرائيلية، ستجري لأول مرة، مناورات تأهب لفحص سلامة نظام صفارات الإنذار الجديد لقيادة الجبهة الداخلية، وفعاليته وطريقة تفاعل الإسرائيليين.



وأشار المتحدث باسم جيش الاحتلال، إلى أن المناورات، ستنطلق ما بين 26 و28 تشرين الثاني/ نوفمبر 2019، من خلال صافرات الإنذار، والقنوات التلفزيونية، والمواقع الإلكترونية، ومحطات الراديو، وتطبيق الصفارات.