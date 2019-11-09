شاهد: العراقيون يحتفلون بالمولد النبوي على طريقتهم

رام الله - دنيا الوطنأظهر مقطع فيديو من بغداد، قيام عدد من المواطنين العراقيين ومن الشباب والشابات، بلفتة أثارت الانتباه خلال الاحتفال بالمولد النبوي الشريف في العاصمة العراقية.ووفق (روسيا اليوم)، يبدو في الفيديو، عدد من العراقيين يقومون بتنظيم ما يشبه الطاولة الكبيرة وضعت على طول نفق ساحة التحرير وسط العاصمة وعليها نسخ القرآن الكريم، كما أشعلت فوقها الشموع ووضعت مزهريات من أغصان "الياس" وخطت أوراق كتب عليها "إهداء قراءة سور من القرآن على أرواح شهداء الاحتجاجات".