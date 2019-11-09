الكويت تسحب البعثة الدبلوماسية من قنصليتها في البصرة

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رام الله - دنيا الوطن

أكد مصدر دبلوماسي كويتي، السبت، سحب أعضاء البعثة الدبلوماسية من القنصلية الكويتية في البصرة، نظرا لتطورات الأوضاع في المحافظة العراقية المحاذية للكويت.



ونقلت صحيفة (الراي) الكويتية، على موقعها الإلكتروني عن المصدر قوله، إن القنصل وأعضاء القنصلية سيصلون إلى منفذ العبدلي اليوم.



يشار إلى أنه وقعت صدامات مساء الجمعة بين المحتجين والقوات الأمنية في محافظة البصرة، في استمرار لمشهد العنف المرافق للاحتجاجات العراقية في يومها السادس عشر.