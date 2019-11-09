البحرين تعلن القبض على خلية مرتبطة بـ"إرهابيين" في الخارج

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت السلطات البحرينية، عن إلقاء أجهزة الأمن القبض على أشخاص تبين أنهم "على صلة بعناصر إرهابية متواجدين في الخارج".



وبحسب وكالة الأنباء البحرينية الرسمية، فقد قال المدير العام للإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية العميد عبدالعزيز معيوف الرميحي: إن هذه الاعتقالات جاءت ضمن عملية أمنية استباقية نفذت بالتعاون والتنسيق بين الأجهزة الأمنية.



وأكد المسؤول أن هؤلاء العناصر المعتقلين كانوا يعتزمون "تنفيذ أعمال من شأنها الإضرار بالأمن الداخلي وتهديد السلم الأهلي خلال الفترة القادمة"، دون الكشف عن تفاصيل إضافية، مشيرا إلى أن الإدارة العامة باشرت باستكمال الإجراءات القانونية المقررة بحق هؤلاء.