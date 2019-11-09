قوات سودانية تُهدد بحريق شامل حال تسليم "البشير" إلى المحكمة الجنائية

الرئيس السوداني السابق عمر البشير

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رام الله - دنيا الوطن

هددت قوات "الدفاع الشعبي" بالسودان، بـ"حريق شامل لن يسلم منه أحد"، حال تسليم مؤسسها الرئيس السابق عمر البشير للمحكمة الجنائية الدولية.



جاء ذلك في بيان صادر عن قوات "الدفاع الشعبي"، ردا على إعلان قوى "الحرية والتغيير" توافق جميع مكوناتها على تسليم البشير للمحكمة الجنائية الدولية، حال برأه القضاء السوداني.



وقوات الدفاع الشعبي أسسها البشير، كقوات مسلحة موازية للجيش بعد أشهر من استلامه السلطة في انقلاب عام 1989، وليست هناك إحصائية رسمية بعددها، لكنه يقدر بعشرات الآلاف من الجنود.



وقالت القوات إن "أية محاولة لمحاكمة البشير خارج السودان سيكون ما لم يتحسبون له".



وأضافت أن "هذا (محاكمة البشير بالخارج) يعني الحريق الشامل الذي لن يسلم منه أحد، ولا عذر لمن أنذر".



وأشارت إلى أنها مع محاكمة كل من تثبت إدانته في جريمة لدى القضاء السوداني، مؤكدة أنه لا أحد فوق القانون.



وتابعت القوات "رأينا بعض الذين تولوا أمر هذه البلاد يصرحون بتسليم البشير إلى محكمة الجنايات الدولية، قربانا للمنظمات الصهيونية التي فرضت حصارا اقتصاديا على هذا الشعب"، وفق تعبيرها.



وقالت إن "الذين قدموا الملفات الكاذبة والأفلام المضللة وشهادة الزور (لم تحددهم) هم أولى بالمحاكمات فأفعالهم هذه أضرت بالبلاد، وأكثرت فيها الفساد"، وفق ذات المصدر.