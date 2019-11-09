شاهد: إغلاق بوابة الباقورة والغمر بوجه المستوطنين الإسرائيليين

رام الله - دنيا الوطنأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، أنه تم إغلاق بلدتي الباقورة والغمر أمام المستوطنين، مع انتهاء اتفاق التأجير، الذي وقع قبل 25 عاماً مع الأردن.ومن المفترض أن يكون الأحد هو آخر يوم يحق فيه للمزارعين الإسرائيليين دخول الأراضي الأردنية في الباقورة والغمر، الواقعتين على حدود البلدين.واستأجرت إسرائيل هاتين المنطقتين الواقعتين على طول الحدود بين الأردن وإسرائيل، وكان لها حق التصرف بها لمدة 25 عاما، بموجب ملحقات معاهدة السلام الموقعة بين الجانبين عام 1994، التي تعرف بمعاهدة وادي عربة.