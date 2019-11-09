خبير زلازل إسرائيلي: قريبون من الزلزال الذي وقع عام 1927

الزلزال، مع العلم أن هناك زلزالاً مدمراً حدث عام 1837م دمَّر مدينة صفد بالكامل، وقتل آلاف السكان.



وخصصتْ الحكومة الإسرائيلية 3.5 مليار شيكل، أي مليار دولار، لتحصين المستشفيات، والمدارس، والمباني العامة.



رام الله - دنيا الوطنقال رون أفني، خبير الزلازل في جامعة بن غريون الإسرائيلية، والباحث في أحداث زلزال أريحا عام 1927: إنه "من المتوقع أن يحدث زلزال في تصدع الوادي الكبير كل 100 عام، وهو يحدث بالتوازي مع نهر الأردن، وهو نشط في هذه الأثناء".وأضاف أفني: "حدثتْ في الأسبوع الماضي هزةٌ أرضية، بلغت قوتها 3.5 على مقياس (ريختر)، شمال بحيرة طبريا، لكن نحن اليوم قريبون من الزلزال الذي وقع عام 1927، لأن الزلازل تتجدد كل 100 عام".وووفق حديثه، يعتمد حجم الخسائر على وقت حدوث الزلزال، وعلى المباني المحصَّنة ضد الزلازل، وعلى مكان حدوث