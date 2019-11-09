وزير إسرائيلي يكشف سبب تعيين نفتالي بينيت وزيراً للجيش



وأضاف في ندوة ثقافية اليوم السبت: أن الخطوة اتخذت تفادياً لتفكك كتلة (اليمين) وتعزيز رغبة بينيت في البقاء فيها، مشيراً إلى أن لدى بنيت المؤهلات الأساسية لتولي هذا المنصب، أكثر مما كان يملكها الوزير السابق، أفيغدور ليبرمان، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).



وقرر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو أمس الجمعة، تعيين بينيت وزيراً للجيش.



وجاء في بيان أصدره حزب (الليكود)، أن رئيس الوزراء اجتمع في مكتبه صباح أمس مع بينت وعرض عليه هذا المنصب.



وقد قَبِل الأخير الاقتراح بحيث سيتم طرحه على مجلس الوزراء خلال جلسته المقبلة.



كما وافق بينت على تعيين وزير جيش آخر عند إقامة حكومة جديدة، فيما اتفق نتنياهو وبينت على تشكيل (الليكود) و(هيمين هحداش) كتلة مشتركة في (كنيست) والتعاون سوية خلال دورتها الحالية.



رام الله - دنيا الوطنأقر الوزير الإسرائيلي، تساحي هنيغبي، أن تعيين نفتالي بينيت وزيراً للجيش، تم بدافع سياسي كما هو الحال في التعيينات للمناصب الرفيعة.