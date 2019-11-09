مصرع ثلاثة وفقدان أربعة آخرين إثر حرائق شبّت شرق أستراليا

وقالت شرطة نيو ساوث ويلز: إنه جرى العثور على جثة محترقة في منزل ببلدة تاري على بعد 300 كيلومتر شمالي سيدني.



ولا يزال أربعة أشخاص على الأقل في عداد المفقودين، وقال رئيس الوزراء سكوت موريسون إنه يخشى من ارتفاع عدد الوفيات.



وتواجه أستراليا حاليا أحد أسوأ مواسم حرائق الغابات بينما يجتاح الجفاف الشديد أنحاء من البلاد.



وأصدرت إدارة إطفاء حرائق الريف في نيو ساوث ويلز يوم الجمعة عددا قياسيا من تحذيرات الطوارئ إذ أعلنت 17 حريقا خطيرا بعدما زادت الرياح القوية والجفاف من انتشار الحرائق بسرعة.



وفي كوينزلاند شمالا قضى آلاف من السكان بالقرب من بلدة نوسا الساحلية في صن شاين كوست الليل في مراكز إجلاء بعد أن طالبتهم السلطات بترك منازلهم.



وأعلنت إدارة الطوارئ والحرائق في غرب أستراليا عن حريق واحد خطير بعد ظهر يوم السبت.



لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم، وفقد أربعة فضلا عن تدمير 150 منزلاً على الأقل، إثر حرائق شبت في شرق أستراليا.وأكدت إدارة إطفاء حرائق الريف في "نيو ساوث ويلز" مقتل شخصين، جراء حريق بالقرب من جلين إينز على مسافة أكثر من 550 كيلومترا شمالي سيدني.وتم العثور على جثة شخص في سيارة بينما لقيت امرأة حتفها جراء حروق أصيبت بها يوم الجمعة، كما نقلت وكالة (رويترز) للأنباء.