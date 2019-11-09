شاهد: آلاف المستوطنين يتوافدون لمنطقة "الباقورة والغمر" قبل يوم من إغلاقها

رام الله - دنيا الوطنتوافد آلاف المستوطنين منذ صباح اليوم السبت إلى منطقة "الباقورة والغمر"، وفق ما نقلت قناة (كان) الإسرائيلية.يأتي ذلك قبل يوم واحد من موعد إغلاقها المقرر غداً الأحد، مع انتهاء اتفاق التأجير الذي وُقع قبل 25 عاماً مع الأردن.والعام الماضي، أبلغ الأردن الحكومة الإسرائيلية أنه تقرر عدم تجديد عقد تأجير أراضي الباقورة والغمر، بموجب اتفاقية السلام بين الجانبين.وانطلاقا من ذلك، يترقب الأردنيون عودة أراضي الباقورة والغمر إلى حضن بلادهم، تطبيقا لقرار حكومتهم والتزاما ببنود الاتفاقية.